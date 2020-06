Cibulkovej príchod do nemocnice: FOTO s MEGA bruškom a v outfite za tisícky!

BRATISLAVA - Tak tomu sa povie príchod vo veľkom štýle! Dominika Cibulková má luxus rada a vďaka tomu, že si svoje peniaze úspešnou športovou kariérou tvrdo vydrela, si ho aj môže dovoliť. Bývalá tenistka si na svojich outfitoch vždy dala záležať, no a inak to nemohlo byť ani počas jej príchodu do nemocnice...

Tehotnej Dominike sa to už poriadne kráti a pôrod má takpovediac za rohom. S manželom Michalom sa už nevedia dočkať, kedy sa ich synček Jakubko vypýta na svet. Veď len pred pár dňami sme našim čitateľom priniesli informáciu o tom, že termín pôrodu má blondínka už zajtra - v utorok 9. júna.

Dominika Cibulková bola tesne pred pôrodom na kontrole v nemocnici predošlé nasledujúce

povedala pre Topky ešte v piatok.

Pred pôrodom ešte musela absolvovať niekoľko testov na koronavírus, keďže rodiť bude v Rakúsku a tam stále vyžadujú potvrdenie o negatívnych výsledkoch, ktoré nie je staršie ako tri dni. Posledný test absolvovala v piatok, no a zdá sa, že hoci dúfala, že bude posledný, mýlila sa. Dominika totiž stále nie je v pôrodnici, o čom svedčia aj naše dnešné fotografie z nemocnice v Ružinove. Tam prišla s manželom Michalom krátko pred jedenástou a napriek tomu, že sa, podľa jej slov, cíti ťažšie, prišla ako pravá hviezda.

Dvojica najprv zaparkovala svojho luxusného tátoša, potom z neho spoločne vyšli a vybrali sa do útrob budovy. Niekdajšia tenisová štvorka opäť nesklamala a hoci zvolila naozaj príjemný outfit, tento na pohľad jednoduchý a pohodlný stajling ju vyšiel na tisíce. Šľapky a mikina pochádzajú z dielne luxusnej značky Fendi, kabelka zasa z prestížneho módneho domu Hermès.

Pôrod Dominiky Cibulkovej je už na spadnutie. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Dnes sa nám ešte podarilo Dominiku zachytiť v nemocnici v Ružinove. Zdroj: Vlado Benko Jr.

V nemocnici sa Dominika s Michalom zdržali niečo viac ako hodinku, vyšli odtiaľ s úsmevom na tvári, potom opäť nasadli do svojho auta a odišli preč. Keďže Dominike tip, že sa synček narodí už 6. júna, nevyšiel, možno sa zajtra naozaj postará o prekvapenie a narodí sa presne v deň termínu. Pripravení sú na to už niekoľko dní. „Tašku do pôrodnice aj všetky doklady máme zbalené v aute, v ktorom chodíme. Aj manželovu tašku. To máme nachystané už asi týždeň, takže hocikedy to príde, sme pripravení, sadneme do auta a ideme,“ povedala nastávajúca mamina pre Topky.