Vážne problémy bývalej markizáčky: Komplikácie pred pôrodom, skončila v nemocnici!

Presne počas sviatku všetkých zamilovaných Eva oznámila tú najkrajšiu správu v živote ženy. S manželom Matúšom očakávajú prvé spoločné bábätko. Bývalá farmárka by sa už o niekoľko týždňov mala stať novopečenou mamičkou. Len v 33. týždni sa ale najnovšie dostala do nemocnice. My sme ju teda oslovili s otázkou, čo sa vlastne stalo.

povedala pre Topky.sk blond kráska, ktorá robí všetko pre to, aby sa predčasnému pôrodu vyhla.

Eva Zelníková skončila len niekoľko týždňov pred pôrodom v nemocnici. Zdroj: Instagram E.Z.

Kým ona musí v nemocnici odpočívať, budúci otecko nezaháľa. Doma všetko starostlivo pripravuje, aby jeho dvom pokladom naozaj nič nechýbalo. „Tatinko doma všetko chystá, ale chodí k nám spinkať na noc. Ak nám bude dobre, mali by nás pustiť domov do kľudového režimu, tak uvidíme,” napísala nám Eva s tým, že sa musí naučiť viac oddychovať.

Fanúšikom na svojom Instagrame aj na rovinu bližšie odpovedala na otázku, čo sa vlastne stalo. „Začalo mi tvrdnúť bruško, skrátil sa mi krčok maternice a začala som sa otvárať. Ale zatiaľ sa po infúziách cítim lepšie, tak verím, že ešte 2 – 3 týždne v brušku vydržíme,” prezradila blondínka s tým, že za tieto komplikácie zrejme môže hektické obdobie, keďže s manželom prerábajú dom, sťahujú sa a majú aj veľa práce a iných ďalších starostí. Snáď teda všetko dobre dopadne, mamine aj bábätku prajeme veľa zdravia.