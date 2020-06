Vzťah Pociskovej a Tůmu prešiel náročnou skúškou: Nela priznala, že to bolo ťažké!

Rodičia Hektora a Liany mali totiž pred koronou nastavený úplne iný režim. Kým Nela trávila väčšinu času starostlivosťou o ich dve ratolesti, jej partner bol mimoriadne pracovne vyťažený. Ako teda zvládali skutočnosť, že zrazu spolu začali tráviť omnoho viac času? „Myslím, že sa zhodneme s Filipom, že prvé dva týždne boli ťažké. Lebo my sme na seba absolútne neboli zvyknutí, naozaj sme sa veľmi málo videli. Bol veľmi pracovne vyťažený, takže on bol vlastne stále preč," vyjadrila sa speváčka pre portál markiza.sk.

Pre hviezdu markizáckych oteckov bolo vraj náročné aj to, že patrí k spoločenskejším typom, no a počas domácej karantény vďaka prísnym opatrením nemal práve veľké možnosti sa akýmkoľvek spôsobom socializovať.prezradila Nela s tým, že Filip, samozrejme, nadovšetko svoju rodinu miluje, ale čo je veľa, to je veľa.

Z Filipa a Nely sa vďaka korone stali väčší parťáci. Zdroj: Instagram F.T.

Postupne si ale na tento nový režim začali zvykať a dá sa povedať, že vďaka tomu ich partnerstvo nadobudlo úplne nový level. „Zmierili sme sa so situáciou, že takto to je a inak to nebude, nemáme na výber a potom to už išlo super. Zrazu ako keby to bol taký parťák a sme sa dopĺňali a už si na to tak zvykli, že zasa teraz bude ťažké zistiť, že už som znovu na to sama," povedala so smiechom speváčka, ktorá sa už nevie dočkať ďalších uvoľnení, aby sa aj ona mohla postaviť na pódium pred svojich priaznivcov.