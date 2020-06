Superstarista skončil vo väzbe: Neplatenie nájmu a domáce násilie!

Martina a Giovanni sú spolu už nejaký ten piatok a rozhodli sa spoločne skúsiť šťastie v Anglicku, kde obaja študovali. Našli si podnájom, no na domácich šťastie nemali. Malý byt zdieľali s majiteľmi bytu a boli svedkami domáceho násilia. „My sme spali s Maťkou v našej izbe a zobudil nás obrovský buchot na chodbe, na záchode, v kuchyni a vlastne sme si začali uvedomovať, že on tú ženu bije,“ povedal Giovanni.

Giovanni a Martina zažili poriadnu nepríjemnosť v Anglicku. Zdroj: Instagram

Obaja superstaristi aj chceli zakročiť, no sami sa báli. Keby totiž zavolali políciu, zrejme by prišli o strechu nad hlavou. Z ich izby počuli, ako ju škrtí a tak spevák zakročil a majiteľka napokon prespala u nich v izbe a domáci podgurážený alkoholom zaspal na gauči. Žena však skončila s poriadne napuchnutou tvárou. Prenajímatelia bytu napokon na pár dní odišli preč, údajne vyriešiť si to, čo sa stalo.

Incident sa neskôr zopakoval, no to už sa domáci vyhrážal aj Giovannimu a Martine, a to dokonca s nožom v ruke. Spevák neváhal, šiel pobaliť veci a jeho láska ostala stáť na chodbe, práve tam muž zaútočil na svoju partnerku a kopol do nej, keď chcela opustiť byt. „A v tom momente som si povedal, že tak to mu už neodpustím takúto agresivitu a som sa po ňom rozbehol a začali sme sa biť,“ vyjadril sa Ricci. Jeho láska a domáca pani zatiaľ odišli z bytu.

Finalistu Superstar medzitým muž škrtil, no podarilo sa mu vymaniť sa mužovi a ušiel aj on. „Zobral som si topánky a utekal som preč. Vďakabohu moja robota bola blízko, tam sme sa schovali a tam som zavolal policajtov,“ povedal. Martinu s domácou poslal preč, nech sa niekam ukryjú, kým on počká na políciu. Šiel smerom späť k bytu, no to, čo prišlo nečakal. „Ja už som len videla, ako tebe dávajú putá na ruky. Mňa to úplne šokovalo. Ja som nechápala prečo sa to deje,“ ozrejmila Martina.

Martina a Giovanni boli svedkami domáceho násilia. Zdroj: Instagram

„Oni ho odmietali zatknúť, lebo im povedal, že ja som sa s ním bil kvôli tomu, že my sme neplatili nájomné. Oni uverili tomu týpkovi, že som neplatil nájomné, tak ma chceli zatknúť. Ja som začal kričať po tej policajtke, že ja som vám volal, mali by ste jeho zatknúť. Ale, samozrejme, ja som imigrant, vyzerám trošku inak, tak ma zatkli, zobrali ma do auta,“ zaspomínal si na krušné chvíle.

Giovanni Ricci napokon vo väzbe strávil dva dlhé dni. Jeden z policajtov si aspoň uvedomil, že práve spevák bol ten, čo volal policajtov. Martina medzičasom chcela od týranej ženy, aby povedala na polícii pravdu, no nedočkala sa. Láska je totiž slepá a speváčka sa o tom presvedčila. Napokon mladíka predsa len prepustili a násilníkovi sa nestalo nič. Práve táto skúsenosť prinútila zamilovanú dvojicu opustiť Anglicko a vrátiť sa späť na Slovensko.

Giovanniho v Brightone zatkli a Martina bola celá bez seba. Zdroj: Instagram