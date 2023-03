Náhla SMRŤ speváka Joya (†33): Smutná správa zasiahla aj jeho kolegov zo SuperStar!

PRIEVIDZA - Včera otriasla Slovenskom veľmi smutná správa o smrti superstaristu Jozefa Rakytu (†33) prezývaného aj Joyo. Všetko nasvedčuje tomu, že si spevák siahol na život sám, ale nikto zatiaľ nevie, čo sa vlastne stalo. Pred svojou smrťou zverejnil na sociálnej sieti záhadný status, pod ktorým sa do týchto chvíľ nachádza množstvo komentárov od ľudí, ktorí tomu stále nemôžu uveriť. Rovnako, ako aj blízkych, tak aj kolegov z 3. série SuperStar jeho smrť zasiahla. Takto si na neho spomínajú!

Včera predpoludním sme vás na Topkách informovali o smrti bývalého superstaristu Jozefa Rakytu, prezývaného Joyo. Jeho náhly odchod zaskočil mnohých. Rovnako, ako boli prekvapení jeho známi, táto smutná správa zasiahla aj jeho kolegov zo speváckej šou SuperStar. Všetko nasvedčuje tomu, že si talentovaný spevák siahol na život, aj keď nie je známe, čo ho k tomu viedlo...

V noci z pondelka na utorok pribudol na jeho facebookovom profile záhadný status. „Radšej sa zabijem sám, ako by to mali spraviť iní...“ napísal Jozef. Spočiatku nikto nechápal čo sa deje, ale po niekoľkých hodinách sa dolu v komentároch začali objavovať vyjadrenia úprimnej sústrasti. Rodák z Prievidze sa evidentne trápil vo svojom vnútri a už to ďalej nezvládol.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook J.R.

Jeho blízki si na neho spomínajú ako na vždy vysmiateho chalana plného energie. Inak to nie je ani u jeho kolegov, superstaristov z tretej série speváckej šou, s ktorými sa po prvýkrát stretol v roku 2007. Hneď ako sa redakcia Topky.sk dozvedela túto smutnú správu, oslovila aj všetkých vtedajších účinkujúcich. Spomedzi desiatich spevákov nám odpovedali štyria. Neskrývali zarmútenie...

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook J.R.

„S Jojkom sme sa popravde od SuperStar nevideli, ale stále si na neho pamätám ako na veselého vysmiateho chalana s obrovskou dávkou energie. Chalanisko, na ktorého sa nezabúda. Je mi to veľmi ľúto. Úprimnú sústrasť rodine, aj jeho blízkym," zaspomínala si pre Topky.sk speváčka Natália Hatalová.

„Je mi veľmi ľúto straty mladého života. Joyko bol môj kamarát, kolega zo SuperStar 3. Pamätám si ho ako usmievavého, veselého, vždy tancujúceho... Úprimnú sústrasť vyjadrujem celej rodine, priateľom. Nech ich Boh posilní," napísala nám Vierka Berkyová.

„S Jojkom som nebol v kontakte, čiže netuším, čo bolo, ako bolo, kde pôsobil, nič, predsa je to len 16 rokov od súťaže. Každopádne je to veľmi smutná správa a jeho rodine a priateľom chcem vyjadriť úprimnú sústrasť a hlavne veľa síl na zvládnutie tejto fakt obrovskej rodinnej tragédie. Budem na nich, aj na Jojka, myslieť v modlitbách," vyjadril sa nám Robo Šimko.

„S Jožkom nie som od SuperStar v kontakte, čiže už veľa rokov. Pamätám si ale, že sa dostal do semifinále a dosť si rozumel s Vierkou Berkyovou. V spomienkach ho mám ako milého a zábavného chalana. Je mi to ľúto a vyjadrujem úprimnú sústrasť celej jeho rodine," uzavrela pre Topky.sk Ivana Kováčová.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV MARKÍZA

Ku spevákom sa pripájame aj my a týmto vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine a blízkym priateľom. Česť jeho pamiatke...