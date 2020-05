Mrazivé tajomstvo porotcu markizáckej SuperStar: Otec mu zomrel na horiacej lodi... Chcel zachrániť majetok, udusil sa!

Na mrazivé tajomstvo z minulosti aktuálne upozornili české médiá. Rodičia známych hudobníkov Mariána a Ľubice Čekovských trávili mimo našej krajiny celé mesiace - ako muzikanti v zahraničí zarábali slušné peniaze. „Boli preč aj tri mesiace, ale zarábali také peniaze, že sme si mohli kúpiť dom,“ priznal Marián. No jedna takáto cesta sa napokon jeho otcovi stala osudnou.

Tragédia sa stala pri požiari lode Bolero. „Udusil sa. Mal som len šesť rokov, keď odišiel do večného svetla. Na hrobe má napísané: Každé provizórium je definitívne. To bola jeho obľúbená veta,“ povedal otvorene v relácii Anjeli strážni. Rodinný priateľ Stanislav Háber však potom pre Plus 7 dní opísal presne, čo sa v osudnú chvíľu stalo.

„V noci sa plavili z Osla do Helsínk, keď v podpalubí zrazu vypukol požiar. Rýchlo ho teda zatopili vodou. Lenže Čekovskí tam mali v aute všetky peniaze, ktoré hraním na lodi zarobili. Mariánov otec ich išiel zachrániť a zahynul pri tom. Domov potom cestoval už len v cínovej rakve,“ prezradil Háber. Práve on dával na Mariána krátko po nehode pozor.

„Moja mama bola vedúca tábora v stredisku Danová a ja som tam bol s ňou. Správca tábora, pán Filipovič, ma požiadal, či by som sa nepostaral o jeho vnuka Mariánka, ktorému nedávno zomrel otec, jeho zať. V ich dome sa totiž diali veci, ktoré naháňali hrôzu. V deň pohrebu z ničoho nič začala hrať flauta, na ktorej pán Čekovský hrával synovi obľúbenú pesničku. Mariánkovi vysvetľovali, že ocka už nikdy neuvidí, no zrazu počul flautu a utekal rozradostený do izby. Na druhý aj tretí deň sa situácia s flautou zopakovala. Nevedeli si to vysvetliť ani kňazi, ktorí chodili dom vysvätiť. Preto vzali Mariána ku mne do tábora,“ opísal situáciu Háber.