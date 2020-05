Takéto finále Superstar tu ešte nebolo: Žiadna hymna ani moderátor a... TÍTO PIATI skončili!

Takéto finálové kolo tu ešte naozaj nebolo. Okrem toho, že sa na priamom prenose kvôli koronavírusu prvýkrát nemohli zúčastniť diváci, večer nemal žiadneho moderátora. Súťažiaci takisto nezaspievali spoločnú hymnu. Namiesto toho doma každý z nich nahral časť piesne od Michaela Jacksona - Will you be there. Šou tak začínala pomerne rozpačito a ani zďaleka nepripomínala to, na čo sme boli počas prechádzajúcich sérií zvyknutí.

Moderátorskú taktovku a hlavné slovo napokon prebral Leoš Mareš, občas ho zaskočili jeho ostatní kolegovia z poroty. Že je tento prenos naozaj hodný finálového dokázali mladí speváci. Všetci podali skvelé výkony a ani jeden z nich si neodniesol žiadnu väčšiu kritiku. Šou bola doplnená medajlónikmi s rodinami, ktoré na súťažiacich čo-to nabonzovali.

Mimoriadne úsmevnú historku prezradili rodičia kontroverzného Timoteja Májskeho. Tí vlastného syna označili ako hypochondra a tak trošku ho rovno v priamom prenose aj strápnili. „Mal už rakovinu prsníka, rakovinu palca na nohe... To keď bol v Amerike. Museli sme to riešiť s babkou lekárkou. Ale vyliečil sa z toho," skonštatovali so smiechom.

Timotej Majský je vraj hypochonder. Spevák si podľa rodičov v minulosti diagnostikoval niekoľko druhov rakoviny. Zdroj: TV MARKÍZA

O naozaj emotívny moment sa postaral Martin Schneiner. Ten zaspieval pieseň od Petra Muka Tančíš sama a urobil tak presne v dátum desiateho výročia smrti tejto českej legendy. Jeho hit podal naozaj dokonale, čo napokon ocenila aj porota. Všetci, vrátane kata Paľa Haberu, sa postavili a dopriali mu standing ovation, ktorú by si za bežných okolností určite vyslúžil aj od divákov v hľadisku.

„Chcel by som tak spievať ako ty," nechal sa počuť Marián Čekovský, spokojnosť neskrýval ani líder kapely Team. „Nepokazil si zatiaľ žiadnu pesničku, máš obrovský talent, si skvelý interpret. Tebe chýba len jedna dobrá pesnička, ktorá odštartuje tvoju kariéru, To si zaslúžiš," povedal Martinovi a to, že mu na osude mladých spevákov skutočne záleží bolo jasné aj počas jeho predhádzajúcich slov. „Zdvihnite tie pos*até telefóny a pošlite im hlas," vyzval divákov.

Absolútny vrchol večera prišiel s posledným vystúpením Diany Kovaľovej. Aj ona dostala stanfding ovation od všetkých porotcov, jej podanie piesne You lost me navyše tehotnú Moniku Bagárovú dojalo tak veľmi, že vzápäti za 15-ročnou speváčkou vyšla v šľapkách rovno na pódium, aby ju momhla vybozkávať.

Martin aj Diana si od poroty vyslúžili standing ovation. Zdroj: TV MARKÍZA

Za Dianou Kovaľovou vybehla porotkyňa Monika Bagarová, aby ju dojatá mohla vybozkávať. Zdroj: TV MARKÍZA

„Ja sa ospravedlňujem, nemám ani vhodnú obuv, ale ja by som ti chcela dať takú pusinku. Moc ma to dojalo," rozplývala sa a pridal sa aj zvyšok poroty. Úplne hotový s mladučkej blondínky bol aj Habera. „Dianka, nestáva sa mi, že by som nemal slova. Už som toho videl v Superstar za tie roky dosť veľa, ale keď poviem, že som videl jeden z najväčších talentov vôbec... Nie som ďaleko od pravdy," vyjadril sa a jeho slová Kovaľovú dohnali až k slzám.

Potom prišla na rad najnepríjemnešia čas večera - vyraďovanie. Do superfinále totiž mohlo postúpiť len 5 súťažiacich. Na základe hlasovania divákov do SUPERfinále postúpili títo speváci:

Martin Schreiner

Martin Schreiner Zdroj: TV MARKÍZA

Diana Kovaľová

Diana Kovaľová Zdroj: TV MARKÍZA

Barbora Piešová

Barbora Piešová Zdroj: TV MARKÍZA

Dominika Lukešová

Dominika Lukešová Zdroj: TV MARKÍZA

Giovanni Ricci