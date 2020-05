Porotca SuperStar Čekovský: Takto si ho už ani nepamätáte... Aha, aké mladé ucho!

BRATISLAVA - Toto snáď ani nie je pravda! Marián Čekovský (43) je už roky súčasťou slovenského šoubiznisu. No pamätáte si, ako vyzeral kedysi?

Marián Čekovský aktuálne sedí na stoličke porotcu SuperStar. Ide totiž o talentovaného a uznávaného hudobníka. Preto ho dnes už celkovo vídame na obrazovkách oveľa častejšie.

V týchto dňoch si ale speváčka Tina zaspomínala na ich dávnejšie spoločné vystúpenie. „Pamätám si, že vždy, keď ma doprevádzal Čeky, dokázala som zaspievať čokoľvek,” zložila mu kompliment.

Oveľa viac však mnohých zrejme zaujal Mariánov výzor. Keby nebol v popise spomenutý, asi by viacerým chvíľku trvalo, kým by si zaradili túto tvár k správnemu menu. Speváčka k snímke nepripojila dátum jej vzniku, no podľa našich zistení išlo o vystúpenie pred finalistkami súťaže krásy v roku 2007. Musíme konšatovať, že za uplynulých 13 rokov Čeky poriadne zmužnel.