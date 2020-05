VIDEO Temperamentná finalistka SuperStar: Takto spievala, keď mala len 8 rokov... Wau, postúpila by už vtedy!

BRATISLAVA - Lucie Bikárová (15) patrí k najvýraznejším súťažiacim spomedzi desiatky finalistov speváckej šou SuperStar. Má obrovský talent, čo počas aktuálneho ročníka tohto projektu dokázala už veľakrát. No ako diva spieva od detstva - podarilo sa nám totiž vypátrať video, na ktorom má brunetka len 8 rokov. Wau, postúpila by už vtedy!

A je to tu! SuperVýber skončil: TOTO je 10 finalistov markizáckej SuperStar!

V nedeľu večer sa diváci dozvedeli mená definitívnej desiatky súťažiacich, ktorí sa v tomto ročníku speváckej šou SuperStar prebojovali až do finálových kôl. Jednou z nich je aj len 15-ročná rodáčka z Brna Lucie Bikárová. Tá počas celého trvania šou predvádzala, že má obrovský talent, a tak je jej miesto v živých prenosoch oprávnené.

A keď zbadáte, ako spievala, keď mala len 8 rokov... No, padnete na zadok! Podarilo sa nám totiž vypátrať video z charitatívneho koncertu Talent La Sophia. Ide o projekt, ktorý založila slovenská herečka pôsobiaca v Česku Yvetta Blanarovičová. Občianske združenie La Sophia vyhľadáva talentované deti z detských domovov a sociálne znevýhodnených rodín v oblasti športu a hudby.

Lucie Bikárová v charitatívnom projekte Talent La Sophia, keď mala len 8 rokov. Zdroj: youtube.com

No a práve tohto projektu sa pred 7 rokmi zúčastnila aj Lucie Bikárová. Ako svoj vzor vtedy uviedla Beyoncé a Aliciu Keys a práve pieseň od druhej spomínanej aj predviedla. Konkrétne If I Ain't Got You. A z toho spevu onemiete. Keby ju totiž porotcovský kat Paľo Habera v roku 2013 počul, posunul by ju rovno do finále už vtedy. Veď uznajte sami!