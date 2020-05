Prísne kontroly Pariškovej pred ďalšími chemoterapiami: FOTO Vystrihané vlasy skrýva pod šiltovkou!

Aneta Parišková už kvôli rakovine absolvovala operáciu a prvé kolo chemoterapií. 9. mája ju prepustili z nemocnice, odkiaľ ešte odchádzala tak, ako ju všetci poznáme z televíznych obrazoviek.

No tento týždeň priznala, že liečba sa už podpísala na jej korune krásy. „Dva týždne od začiatku chemoterapie mi začali vypadávať celé chumáče vlasov. A tak sa naša kuchyňa zmenila na kaderníctvo,” napísala moderátorka k fotografiám, ktoré zachytávali, ako ju manžel Miroslav vystrihal dohola.

Zdroj: Instagram A.P.

Ďalšie kolo chemoterapií by mala Aneta absolvovať už čoskoro. Podľa informácií jojkárskeho TopStaru už budúci týždeň. Medzitým ale musí moderátorka chodiť na pravidelné kontroly. Jednu takú absolvovala aj dnes doobeda.

Parišková sa vybrala do onkologického ústavu sama a vystrihanú hlavu si chránila šiltovkou. Zrejme jej to bolo pohodlnejšie ako si nasadzovať parochňu, v ktorej býva niekedy nepríjemne teplo. Anetin manžel Miroslav sa zatiaľ venoval prácam v škôlke, ktorú zrejme už čoskoro otvoria – podľa nových nariadení by mali takéto zariadenia začať znovu fungovať už od 1. júna.

Aneta Parišková namiesto parochne zvolila šiltovku. Zdroj: Vlado Benko Jr.

