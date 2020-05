Narodeniny Anety Pariškovej na onkológii: Skromná večera a... Ten najkrajší darček!

Aneta Parišková

BRATISLAVA – Len nedávno šokovala jojkárska moderátorka Aneta Parišková (47) všetkých fotografiou z nemocnice. Priznala totiž boj so zákernou rakovinou. Včera oslávila sympatická blondínka narodeniny, no zdá sa, že nie tak, ako by si predstavovala. Deň totiž strávila na onkológii.