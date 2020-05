A je to tu! SuperVýber skončil: TOTO je 10 finalistov markizáckej SuperStar!

Uplynulú nedeľu na obrazovkách Markízy a Novy prebehlo posledné kolo veľkého SuperVýberu. Posledných 18 súťažiacich, ktorí sa prebojovali cez zradné duetá, predviedlo za sprievodu živej kapely to najlepšie z ich speváckeho umenia. Postúpiť do finále však mohlo len 10 z nich... A ani jeden to nemal isté.

Do živých prenosov sa totiž neprebojovali ani zdanlivo jasní favoriti. Pred bránami finále zostala stáť napríklad Klára Berisha, ktorá v uplynulých kolách predvádzala suverénne výkony. Podobný scenár sa opakoval aj pri dobre známom spevákovi Matějovi Vávrovi. Hoci ho porota označovala za výborného hudobníka, do priamych prenosov nepostúpil.

Už o týždeň budú o osudoch súťažiacich rozhodovať diváci svojimi SMS hlasmi - porota tak v nedeľu musela urobiť síce svoje posledné, no veľmi dôležité rozhodnutie...

A TOTO je definitívna finálová 10-ka speváckej šou SuperStar:

Martin Schreiner Zdroj: TV MARKÍZA

Barbora Piešová Zdroj: TV MARKÍZA

Giovanni Ricci Zdroj: TV MARKÍZA

Esther Lubadika Zdroj: TV MARKÍZA

Júlia Kramárová Zdroj: TV MARKÍZA

Michal Šafrata Zdroj: TV MARKÍZA

Diana Kovaľová Zdroj: TV MARKÍZA

Lucie Bikárová Zdroj: TV MARKÍZA

Timotej Májsky Zdroj: TV MARKÍZA