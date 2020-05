Únik len pár hodín pred vysielaním: Na webe sa objavili všetky vystúpenia SuperStar... Český youtuber (17) má problém!

Ako informuje Mediaboom, len pár hodín pred vysielaním nedeľnej SuperStar televízii Markíza a českej Nove poriadne zavaril len 17-ročný youtuber. Ten totiž na svojom kanáli zverejnil všetky kľúčové pasáže z večernej časti speváckej šou. Nahnať si takto prehratia a odberateľov sa rozhodol mladý Čech Radek Flesik.

A ani sa svoju identitu nesnažil nijako skrývať. Na youtube pod svojím menom zverejnil všetky duetá predposlednej časti SuperVýberu a tešil sa z nabiehajúcich odberateľov. No nie dlho... V priebehu nedele youtuber všetky videá z najväčšieho videoservera zmazal.

Vyhol sa tak zablokovaniu účtu, na ktorom má viac ako 20-tisíc fanúšikov a hlavne veľkému problému u Markízy a Novy. Televízie zrejme nad nepremysleným vyčíňaním 17-ročného pubertiaka mávnu rukou. No svojím neuváženým konaním si mohol vyrobiť nemalý problém.

Majiteľom slovenskej a českej licencie veľkej speváckej šou sú totiž práve tieto dve spomínané televízie a nielen práva, ale aj samotná výroba projektu ich stojí nemalé peniaze. Alfou a omegou je tak pre nich večerné vysielanie, ktoré im vďaka reklame zarobí investované financie späť.

Únik vystúpení na youtube tak mohol spôsobiť, že by televízie prišli o divákov večernej časti. No a to by bol dosť podstatný dôvod na to, aby Markíza a Nova celú vec popohnali až pred súd. A ako sa to mladému Čechovi podarilo?

„Youtuber musel vystúpenia nahrať na českom Voyo. Keď sa na to prišlo, televízie to okamžite začali riešiť a na stránke nahlasovali, že ide o porušenie autorských práv,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja. Podobne ako naša Markíza, aj Nova totiž svojim divákom umožňuje predplatiť si Voyo, kde mnohé seriály a projekty zverejňuje ešte predtým, ako ich odvysiela. A práve toto sa malo stať kameňom úrazu.

Na youtubovom kanáli 17-ročného Čecha sa dnes nachádza už iba jedno video. Zdroj: youtube.com