Markizácka superstaristka úplne HOLÁ: Aha, ako sa vycapila na internet!

SICÍLIA - Nedávno sa snažila stať česko-slovenskou SuperStar, predtým skúšala šťastie v súťaži krásy. Hoci Karin Křížová (21) robí aj príležitostnú modelku, pracuje ako učiteľka v materskej škôlke. Ani to jej však nebráni zverejňovať poriadne odvážne fotky.

Karin Křížová si posledné dva týždne užívala na Sicílii a na jej profile na sociálnej sieti vidno, že má čo dočinenia s modelingom. No okrem klasických dovolenkových záberov zverejnila aj trochu odvážnejšie fotografie.

Talianske slnko a dovolenková nálada ju vyzliekli úplne donaha. Naposledy pridala rafinovanú snímku v klobúku, no predtým provokovala nahá v posteli.

A to niektorých pánov naozaj rozpálilo. „To je dosť odvážna fotka, Karin, ty sa nezdáš. Prepáč, že to takto a tu píšem, ale chcel by som ležať vedľa teba,” napísal istý Jan, ktorý sa navyše spýtal, či kráska plánuje zverejniť aj ďalšie takéto zábery.