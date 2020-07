Premiéra filmu o Mekym Žbirkovi: Tehotná Ďurovčíková ukázala veľké bruško, Hargašovej zmena imidžu!

Pondelkový večer patril uvedeniu nového dokumentu o spevákovi Mekym Žbirkovi. „Povedal som režisérovi, že je to zaujímavé, že som sa nenudil, že poznávam svoj život. To bol môj postreh. Inak som do filmu nevstupoval, bolo to ich autorské dielo. Šimon vychádzal z knihy a ja som v tom filme iba herec,“ povedal na margo filmu pre TASR spevák.

Premiéru novinky o slovenskom speváckom velikánovi si nenechalo ujsť mnoho tvárí z hudobného a šoubiznisového sveta. Prišiel napríklad aj Ján Lehotský, či primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý bol dlhé roky basgitaristom populárnej skupiny Para. Najviac pozornosti však bez pochýb pútala manželka režiséra a choreografa Jána Ďurovčíka.

Sympatická plavovláska je totiž aktuálne v siedmom mesiaci tehotenstva a svojimi mamičkovskými krivkami sa počas večera hrdo pýšila. Mala na sebe padavé kvietkované šaty voľného strihu, ktoré bruško decentne obkresľovali a na nohy zvolila tehlové sandále s pohodlným opätkom. Skrátka, budúcej mamičke to naozaj pristalo.

Barbora Ďurovčíková je v siedmom mesiaci tehotenstva Zdroj: Jan Zemiar

Pohľady prítomných pútala aj Jarmila Lajčáková-Hargašová. Málokto totiž v slečne, ktorá vedľa moderátorky stála, spoznal jej kedysi svetlovlasú dcéru Laru. Tá zmenila imidž a dlhé hnedé vlasy si nechala ostrihať a nafarbiť na čierno. Mladšia dcéra známej moderátorky už dávno nie je malé dievčatko - je úplne na nepoznanie.

Dcéra Jarmily Lajčákovej-Hargašovej radikálne zmenila imidž. Zdroj: Jan Zemiar