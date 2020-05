Dva mesiace po smrti Evy Pilarovej (†80): Jej blízki ju odmietli dať do rodinnej hrobky... TOTO je dôvod!

BRNO - V polovici marca verejnosť zarmútila správa o smrti 80-ročnej českej speváckej hviezdy Evy Pilarovej. Odvtedy uplynuli 2 mesiace a urnu s popolom vdovec uložil na poličku vedľa kresla, z ktorého sleduje televíziu. No čo s ňou bude ďalej? Jej blízki ju odmietli dať do rodinnej hrobky!

No nie preto, že by ju nemali radi - práve naopak. Pôvodný plán pritom bol, že speváčku uložia do rodinnej hrobky. „Môj brat Karel Křipač mal ale pocit, že by bolo Evičke najlepšie medzi slávnymi,“ prezradila Pilarovej sesternica, fotografka Helena Štefanová. „Magistrátu sa to zapáčilo, teraz to ešte musia schváliť niektoré inštitúcie vrátane Ministerstva životného prostredia,“ upresnila Helena.

Vdovca, ktorý má pozostatky svojej milovanej zatiaľ uložené doma vedľa kresla, v ktorom denne sedáva, táto ponuka veľmi potešila. „Eva patrí medzi brnianske hviezdy. Už mi aj konkrétne ukázali, kde by ju uložili. Páči sa mi to. Hrob je v rohu cintorína, len kúsok od krematória, a tak ho ľudia, ktorí ju mali radi, ľahko nájdu. Prial by som si, aby to pre jej priaznivcov bolo také pokojné pútnické miesto,“ priznal Kolomazník.

V tejto chvíli môže Jan začať vyberať kameň vhodný na náhrobok. „Mám presnú predstavu, viem, čo by Eva chcela. Keď bude všetko papierovo pripravené, vypíše sa výberové konanie,“ prezradil vdovec, ktorý by bol rád, keby sa Pilarovú podarilo uložiť do hrobu presne rok po jej smrti. Tak snáď sa to všetko časovo stihne.

Zatiaľ však plánuje zádušnú omšu. „Sľubujem jej, že snáď už začiatkom júna usporiadame na Strahove zádušnú omšu. S kňazom Marianom Pospěchom sme už všetko prebrali a prichystali. Teraz už ide len o to, aby sa mohlo zúčastniť viac ako teraz povolených 100 ľudí,“ dodal Kolomazník.

Na brnianskom Slavíne, kde bude Pilarová uložená, našli miesto posledného odpočinku napríklad aj hokejista Augustin Bubník, dirigent a klavirista Jiří Pinkas, kapelník Gustav Brom či slávna Divá Bára Vlasta Fialová.