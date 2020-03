Rozlúčka Evy Pilarovej (†80) s prísnymi opatreniami: A u nás? Takto KORONAVÍRUS ovplyvnil pohreby na Slovensku!

BRATISLAVA - Dnes sme na Topkách informovali o pohrebe českej speváčky Evy Pilarovej (†80). Posledná rozlúčka podliehala kvôli koronavírusu prísnym opatreniam. Pozostalí sa s divou museli rozlúčiť bez zádušnej omše, s rúškami na ústach a len v kruhu najbližších. No ako je to u nás? Zisťovali sme, ako zúriaci vírus ovplyvnil pohreby na Slovensku!

Pohreb Evy Pilarovej ovplyvnili opatrenia, ktoré česká vláda zaviedla kvôli rozmáhajúcemu sa koronavírusu. Hoci išlo o veľkú českú hviezdu, žiadna veľkolepá ceremónia sa nekonala - so speváčkou sa mohla rozlúčiť len hŕstka najbližších príbuzných.

Ako informoval vdovec, zádušná omša pre kolegov a verejnosť bude až po zrušení núdzového stavu v ČR - jej dátum z pochopiteľných dôvodov však nie je známy. Smútiaci museli mať v obradnej sieti rúška na ústach a na znak zvítania si nepodávali ruky, ale si len ťukli lakťami.

Tajný pohreb Evy Pilarovej (†80): Prísne opatrenia kvôli koronavírusu... Manžel v rúšku a zákaz styku príbuzných!

Zaujímalo nás teda, ako bezpečnostné opatrenia kvôli koronavírusu ovplyvnili pohreby na Slovensku. Oslovili sme v tejto súvislosti známeho celebritného šperkára Tomáša Stríža, ktorý svojim rodičom roky pomáha v rodinnom pohrebníctve. Ako sa teda núdzový stav dotkol posledných rozlúčok u nás?

Strížovci sa vraj pri vybavovaní pohrebu snažia eliminovať potrebu osobného kontaktu. Čo sa však cez telefón vybaviť nedá, musia vybaviť osobne - aj to však s prísnymi pravidlami.

„Vzhľadom na to, že pohrebné úkony sa nedajú celkom vybaviť po telefóne a niektoré formuláre musia byť podpísané osobne, žiaľ, musí príbuzný alebo ním poverená osoba prísť pohreb vybaviť osobne pri maximálnom dodržiavaní ochranných predpisov, a to sú: Musia prísť k nám v obmedzenom počte - maximálne dvaja a musia mať rúška. Niektorí chodia aj v rukaviciach, čo nás veľmi teší, že sú takí obozretní,“ povedal nám Tomáš.

Predtým, ako si s pozostalými dohodnú stretnutie, si však u nich overia, či neboli niekde v zahraničí. „Čo sa týka nás, tiež nosíme rúška, vždy, keď klienti odídu, tak vydezinfikujeme priestory, kľučky, stoly a všetko dezinfikujeme tiež niekoľkokrát denne, aj podlahu,“ opísal Stríž, ako to vyzerá u nich v pohrebníctve po odchode klientov.

Opatrenia však neobišli ani samotné obrady. „Čo sa týka pohrebov, tak môže prísť maximálne 10 ľudí do krematória do netorzných priestorov. Vždy prosíme pozostalých, aby sa na pohreb vzali naozaj len tú najbližšiu rodinu. Väčšinou to vždy dodržia,“ prezradil Tomáš.

O trošku benevolentnejšie pravidlá sú pri pohreboch na cintoríne. Tam už môže prísť viac ľudí, no musia medzi sebou dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. „Čo sa týka cintorínov, kde je momentálne obrad nad hrobom, tam môžu prísť viacerí smútiaci, ale musia dodržať bezpečnostné predpisy, a to sú: rúška, prípadne gumové rukavice, ale aj tu platí, že vzdialenosť medzi príbuznými by mala byť minimálne 2 metre a je odporúčané nekondolovať pozostalým,“ dodal.

Aktuálne informácie o KORONAVÍRUSE na Slovensku nájdete TU»