Vdovec po Pilarovej (†80) nesie jej smrť ťažko: Speváčkin popol má v obývačke... Rozpráva sa s ňou!

PRAHA - Za legendárnou českou speváčkou Evou Pilarovou (†80) je smutno celej hudobnej obci, fanúšikom, aj blízkym. No jednoznačne najväčšiu dieru v srdci má po jej odchode manžel Jan Kolomazník (67). Ten so svojou ženou strávil dlhých 37 rokov, a tak je pochopiteľné, že jej smrť nesie veľmi ťažko. Manželkin popol má vraj v obývačke a rozpráva sa s ňou!

Keď Eva Pilarová 14. marca navždy odišla, jej manžel Jan Kolomazník ju držal v náručí. Manžel stál po jej boku dlhých 37 rokov a bol s ňou aj v tých najťažších chvíľach. Speváčka zomrela v Domove svätého Karla Koromejského, kde za ňou jej polovička denne chodila. Niet preto divu, že si vdovec na svoju samotu nedokáže zvyknúť.

„Až postupne si uvedomujem, čo všetko sme spolu prežili. O to viac mi teraz chýba. Chýbajú mi jej vtipné komentáre, ktorými sa vedela preniesť cez vzniknuté problémy. Napríklad teraz sa mi pokazila práčka, Evička by to určite nejako zhodila, zasmiali by sme sa tomu,“ zaspomínal si Kolomazník, ktorý sa so svojou láskou stále úplne nerozlúčil.

Vo veku 80 rokov zomrela česká speváčka Eva Pilarová

Jej urnu má v obývačke a vraj sa s ňou dokonca rozpráva. „Mám ju pri kresle, kde sedávam pred televízorom a rozprávam sa s ňou. Aspoň tak sme stále v spojení. Než sa zase zídeme tam hore,“ prezradil webu kafe.cz vdovec.