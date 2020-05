Pilarovej pohreb 81 dní po smrti: Špeciálne rúška a celebritný rečník... Vybrala si ho na Gottovej rozlúčke!

Eva Pilarová bola bez pochýb veľkou hviezdou, no jej posledná rozlúčka podliehala veľmi prísnym obmedzeniam kvôli koronavírusu. Prebehol len rýchly obrad v krematóriu za prítomnosti hŕstky najbližších ľudí.

Vdovec Jan Kolomazník sa po uvoľnení mnohých opatrení rozhodol, že je najvyšší čas usporiadať dôstojnejšiu rozlúčku. „Pozývam Eviných priaznivcov tretieho júna do baziliky Nanebovstúpenia Panny Márie na pražskom Strahove. Obrad začne na pravé poludnie,” citoval ho český denník Aha! Pre priateľov, ktorí sa pohrebu zúčastnia, nechal ušiť špeciálne čierne rúška s nápisom Eva. Ako dodal, je tu aj možnosť pre tých, čo nemôžu prísť osobne – obrad bude vysielať televízia Noe.

Jan Kolomazník a Eva Pilarová Zdroj: TV Barrandov

Pohrebu sa zúčastnia aj známe tváre ako Monika Absolonová, Daibor Gondík alebo Pavel Šporcl. „Eva sa veľmi tešila, že si v januári zaspieva na koncerte s Adamom Plachetkom. Do poslednej chvíle sa k tomu upínala, ale už to bohužiaľ nešlo. Adam príde Eve zaspievať, veľmi si to vážim,” prezradil Kolomazník.

Hlavný smútočný rečník je tiež známy, vybrala si ho samotná speváčka. Po zádušnej omši za Karla Gotta oslovila herca a speváka Vojtěcha Dyka. „Ty mi budeš rečniť na pohrebe,” povedala mu vraj veľmi vecne.