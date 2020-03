Tajný pohreb Evy Pilarovej (†80): Prísne opatrenia kvôli koronavírusu... Manžel v rúšku a zákaz styku pozostalých!

Dnes sa najužší kruh priateľov a blízkych lúči s Evou Pilarovou. Ako už jej manžel Jan Kolomazník pred pár dňami prezradil, kvôli zúriacej pandémii koronavírusu sa 18. marca vykoná iba kremácia speváčkinho tela. Zádušná omša a rozlúčka pre kolegov, priateľov a verejnosť prebehne až po zrušení núdzového stavu v ČR. Dátum ceremónie nateraz z pochopiteľných dôvodov nie je známy, no mala by sa konať v Strahovskom kláštore.

Dnes sa tak s Pilarovou rozlúčili len tí najbližší. No aj obrad v krematóriu podliehal prísnym opatreniam. Zúčastnili sa ho okrem vdovca aj vdova po zosnulom Danovi Nekonečnom - Zuzana Kardová, ktorá bola Kolomazníkovi oporou, Evina sesternica či riaditeľ Fabiofestu. Väčšina z menovaných mala po celý čas na tvári rúška a pre minimalizáciu fyzického kontaktu sa dokonca dvaja zo smútiacich pozdravili iba ťuknutím lakťov.

Zomrela legendárna speváčka: TOTO je príčina smrti Evy Pilarovej (†80)... Manžel bol v poslednej chvíli pri nej!

Eva Pilarová v sobotu ráno podľahla dlhej chorobe v Domove svätého Karla Boromejského v pražských Řepoch. Speváčka od roku 2018 bojovala so zdravotnými problémami, no tie vyvrcholili v októbri minulého roka. Vtedy totiž podstúpila plánovaný zákrok obličky. Potom prišli problémy s lymfou, no osudným sa jej nakoniec stalo práve zlyhanie obličiek.

Ako informovali české médiá, Pilarová zomrela po boku svojho manžela, ktorý bol do posledných chvíľ s ňou. A to aj napriek opatreniam kvôli koronavírusu. Keď totiž sestričky videli, že je s Evou zle, dovolili mu, aby bol pri nej.