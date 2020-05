Ničivý požiar u Bučkovcov na Sihle: Prišli o majetok, zomreli zvieratá, ale... Vinník zostane nepotrestaný!

Na posledné dni roka 2018 si rodina Bučkovcov, známa z jojkárskych obrazoviek, nespomína v najlepšom. 30. decembra sa totiž zobudili do hrozivého rána. Ich farma sa zmietala v plameňoch. Požiar vypukol pred pol piatou ráno a rozširoval sa od hospodárskej budovy, ktorá začala horieť ako prvá. Nakoniec ničivý živel zasiahol dve humná, chatku, garáž a zabil ovce a kozy.

Obrovský požiar na farme Bučkovcov: zhorela im do tla... Bol to úmysel a pomsta!

V hospodárskych budovách pritom nebola zavedená elektrina, preto nemohlo prísť k žiadnemu skratu. A syn, ktorý bol v stajni ako posledný, nebol fajčiarom, teda sa drevená stavba nemohla chytiť ani od cigaretového ohorku. Bučkovci preto mali vo veci jasno - bol to úmysel. A podozrenie známej rodiny automaticky padlo na suseda, ktorý s ich statkom mal problém už v minulosti.

Koncom roka 2018 vypukol na Sihle obrovský požiar. Zdroj: TV JOJ

„Už podal podnet na zvalenie hospodárskej budovy, lebo mu to smrdí, to mu zamietli... A znova,“ povedali tesne po tragédii. Sused všetky obvinenia odmietal. No vtedy aj samotní policajti dávali Bučkovcom za pravdu, že požiar bol založený úmyselne. „V súvislosti s požiarom sme začali trestné stíhanie vo veci poškodzovania cudzej veci. Škody boli vyčíslené na viac ako 90 tisíc eur. Podľa vyjadrenia hasičov išlo pravdepodobne o úmyselné založenie požiaru,“ povedala vtedy hovorkyňa KRPZ Banská Bystrica Petra Kováčiková.

O to prekvapivejší je fakt, že rok a pol po tragédii je výsledok vyšetrovania úplne iný a vinník, ktorý sa známej rodine postaral o škodu takmer 100 tisíc eur, zostane nepotrestaný. „V tomto prípade bolo trestné stíhanie prerušené, nakoľko sa nezistili skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči určitej osobe,“ povedala pre Topky.sk hovorkyňa KR PZ Banská Bystrica Mária Faltániová. Oslovili sme v tejto veci aj mamu Anku Bučkovú, na naše správy však doposiaľ neodpovedala.