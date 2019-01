Pravda o požiari u Bučkovcov: Išlo o úmysel... TOTO je dôkaz!

Už minulý týždeň, keď na statku Bučkovcov zasahovali hasiči, rodina tvrdila, že ide o úmysel. V hospodárskych budovách totiž nebola zavedená elektrina, preto nemohlo prísť k žiadnemu skratu. A syn Jano, ktorý bol v stajni ako posledný, nie je fajčiarom, teda sa drevená stavba nemohla chytiť ani od cigaretového ohorku.

Obrovský požiar na farme Bučkovcov: Zhorela im do tla... Bol to úmysel a pomsta!

Podozrenie známej rodiny automaticky padlo na suseda, ktorý s ich statkom mal problém už v minulosti. „Už podal podnet na zvalenie hospodárskej budovy, lebo že mu to smrdí, to mu zamietli... A znova,“ povedali tesne po tragédii Bučkovci. Sused všetky obvinenia odmieta. No nech je to akokoľvek, jedno je jasné - naozaj išlo o úmysel. Polícia to potvrdila pre televíziu Joj.

Na mieste bol psovod, ktorý označil až tri miesta, na ktorých hospodárske budovy niekto podpálil. „V súvislosti s požiarom sme začali trestné stíhanie vo veci poškodzovania cudzej veci. Škody boli vyčíslené na viac ako 90 tisíc eur. Podľa vyjadrenia hasičov išlo pravdepodobne o úmyselné založenie požiaru,“ povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru Banská Bystrica Petra Kováčiková.