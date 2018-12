Obrovský požiar na farme Bučkovcov: Zhorela im do tla... Bol to úmysel a pomsta!

Rodina Bučkovcov sa včera zobudila do hrozivého dňa. Ich farma sa totiž zmietala v plameňoch. Požiar vypukol pred pol piatou ráno a rozširoval sa od hospodárskej budovy, ktorá začala horieť ako prvá. Nakoniec ničivý živel zasiahol dve humná, chatku a garáž. Na mieste zasahovali hasiči až zo štyroch okresov.

„Boli tam ovce, kozy kotné, všetko... A nemalo sa to od čoho chytiť, lebo tam nie je elektrika,“ povedala mama Anka pre televíziu Markíza a pre Jojku svoje podozrenie ešte upresnila. „Ale ako môžu byť takíto ľudia. Lebo tam nie je elektrika, to bol úmysel. Tam nie sú žiadne káble, nič...“ dodala. Jej syn Jano Bučko bol v stodole ako posledný z rodiny. No ako tvrdí, je nefajčiar, preto požiar spôsobiť nemohol.

Požiar na farme v Sihle vypukol v nedeľu o pol piatej ráno. Zdroj: TV JOJ

Podozrenie padlo na ich suseda, ktorý mal vraj s ich humnom dlhoročné problémy. „Už podal podnet na zvalenie hospodárskej budovy, lebo že mu to smrdí, to mu zamietli... A znova,“ povedali Bučkovci. Sused však obvinenia odmieta. Na vec má ale jasný názor. „Tak vám poviem, aká je pravda. To malo byť zvalené už pred šiestimi rokmi. Ale obecný úrad to nezvalil,“ povedal.

Cudzie zavinenie však nevylučuje ani privolaná polícia. „Polícia v Brezne prípad dokumentuje, vykonávame potrebné procesné úkony. Na mieste bol aj psovod so služobným psom na vyhľadávanie horenia. Podľa zisťovateľa požiarov cudzie zavinenie nie je vylúčené,“ uviedla hovorkyňa KR PZ Banská Bystrica Mária Faltániová.