Čobejovej FOTO z mladosti: Ups, ani sama sebe sa nepáči

50 rokov mnohí považujú za vek, kedy sa bilancuje doterajší život. Michaela Čobejová sa rozhodla minimálne si pripomenúť minulosť listovaním v starých fotografiách. Zaujímavé je., že s fanúšikmi na Instagrame sa podelila práve o takú, ktorá sa jej príliš nepáči.

Záber pochádza pravdepodobne z 90. rokov minulého storočia. „Pri príležitosti môjho okrúhleho jubilea som vytiahla album s pozoruhodnými fotkami. Napríklad tu som úplne divná,” okomentovala snímku herečka.

Zdroj: Instagram MC

Mnohí ju však ubezpečili, že vyzerá dobre, len nejako smutno. A ďalší si neodpustili poznámku k výzoru. „Nie si divná, len obočie máš divné,” napísal jedna zo žien a veľmi podobný komentár pridala aj ďalšia. Nuž, niektoré módne vlny naozaj nie sú pre nás to pravé, no zvyčajne si to priznáme až pri prezeraní starých fotiek. Súhlasíme však hlavne s tými, ktorí si myslia, že Čobejová má len príliš smutný výraz. Inak by vyzerala výborne.