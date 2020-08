Prepad na Štrbskom plese: V známej kolibe sa strieľalo... Herečka Čobejová ušla pred peklom na poslednú chvíľu!

Vysoké Tatry a Štrbské pleso patria k obľúbeným destináciám dovolenkovaniachtivých Slovákov. Zvlášť na spomínané vysokohorské jazero majú kvôli luxusným hotelom pravidelne namierené aj mnohé známe tváre. No a tie, bez pochýb, zostali po nedeľnom incidente poriadne zdesené.

MIMORIADNE Streľba na Štrbskom plese: Panika v reštaurácii, lupič sa zmocnil tržby a potom ušiel

Ako totiž informovala Polícia Slovenskej republiky, do známej koliby na brehu jazera vtrhol lupič a všetkých ohrozoval zbraňou. „Dnes vo večerných hodinách vošiel do reštaurácie pri Štrbskom plese neznámy maskovaný muž so zbraňou v ruke. Od personálu žiadal peniaze a pre výstrahu dvakrát vystrelil do stropu,“ informovali muži zákona na sociálnej sieti Facebook.

Ozbrojený muž si odniesol časť tržby a z miesta činu ušiel. Incident sa, našťastie, obišiel bez zranenia... No šok, ktorý musel prežiť personál a hostia koliby, sa nimi bude niesť ešte dlho. Peklu len o vlások ušla známa slovenská herečka Michaela Čobejová s rodinou.

V prepadnutej reštaurácii totiž len pár chvíľ pred incidentom obedovala aj so svojou 11-ročnou dcérou Táničkou. „Dnes to bolo tesné... Peniaze za náš dnešný obed v kolibe si neskôr odniesol ozbrojený lupič... Myslíme na milý personál a hostí, ktorí boli na tomto našom obľúbenom mieste v nesprávnom čase,“ napísala k záberu z koliby herečka.

Tú sme v tejto súvislosti aj oslovili, či sa v čase prepadu nachádzala ešte na Štrbskom plese. Našťastie v tom čase bola už ďaleko od nebezpečenstva. „My sme tam boli na obed, okolo 14:00 sme odišli. Streľbu sme nepočuli, našťastie sme už boli preč,“ povedala pre Topky.sk Čobejová.