Toto FOTO Čobejová asi neznáša: Mala sladkých 24, ale... UFF!

BRATISLAVA - Herečka Michaela Čobejová nedávno oslávila 50 rokov. V rámci svojho jubilea sa pustila do bilancovania aj do spomínania na minulosť. Vytiahla aj fotografiu z roku 1994, keď mala 24 rokov. Na tento vek však na zábere rozhodne nevyzerá.

Pred tromi týždňami Michaela Čobejová oslávila okrúhlu päťdesiatku. Na svoj vek však príliš nevyzerá. Udržiava sa vo forme turistikou a netají, že podstúpila niekoľko neinvazívnych omladzujúcich zákrokov.

O to viac prekvapuje jej fotografia, ktorú zverejnila na Instagrame. Na prvý pohľad akoby ani nešlo o Michaelu, niekomu pripomína Petru Polnišovú, inému Helenu Bonham Carter. A prekvapením je aj to, že na snímke má blondínka iba 24 rokov, no pôsobí oveľa staršie. Za všetko samozrejme môže vo veľkej miere divadelná vizáž, ide totiž o záber z predstavenia Sen noci svätojánskej. Samotná herečka tiež skonštatovala, že to nie je najlepšia fotka:

Zdroj: Instagram MC/SND