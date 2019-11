Ona že má pred päťdesiatkou? Čobejovú vek nedobieha... Ukázala postavičku v bikinách!

Herečka pred niekoľkými dňami odletela zo Slovenska, aby si spolu so svojou dcérkou Táničkou užila dovolenku. No a keďže na Slovensku slnečným a teplým dňom definitívne odzvonilo, Michaelu to zaviedlo k moru a aktuálne oddychuje v Izraeli. Už pred niekoľkými dňami sa chválila zábermi z potuliek po Jeruzaleme, najnovšie však zverejnila aj odvážnejšiu fotku.

Blondínka na seba nahodila bikiny a išla sa vyčľapkať do Mŕtveho mora. Čobejová sa pri tejto príležitosti celá ponatierala aj bahnom, ktoré je známe ako unikátny zdroj minerálov, ktoré blahodarne pôsobila na celé telo. No a hoci ním bola herečka zababraná od hlavy až po päty, nedá sa opomenúť, že aj napriek zvyčajne nelichotivej polohe na stoličke sa na jej postave nenachádzajú žiadne faldíky.

Michaela Čobejová si užíva dovolenku v Izraeli. Zdroj: Instagram M.Č. ​

Michaela sa tak aj rok pred 50. narodeninami môže popýšiť krásnou ženskou postavou a nemá sa vôbec za čo hanbiť. Práve naopak. Aj napriek blatu na tvári i celom tele na dovolenke úplne žiari a na veku by si pokojne mohla ubrať aj 10 rokov. Nuž, nie nadarmo sa hovorí, že väčšina žien naozaj zreje do krásy, a to je veru aj prípad našej sympatickej herečky.