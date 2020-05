Šokujúca správa: Aneta Parišková bojuje s rakovinou!

Doteraz nič nenasvedčovalo tomu, že by mala moderátorka čeliť vážnym zdravotným problémom. Z domácej karantény komunikovala s fanúšikmi, opisovala učenie so svojimi synmi a zverila sa aj tým, že s manželom Mirkom sa dlhšie obdobie neuvidia, keďže kvôli práci musel vycestovať do zahraničia a nemôže sa vrátiť na Slovensko.

Práve v týchto chvíľach by ho však potrebovala najviac. Aktuálne sa totiž modrátorka zverila so šokujúcou informáciou. Na sociálnu sieť pridala snímku z nemocnice a oznámila, že bojuje s rakovinou, za sebou už má aj prvú chemoterapiu.

„V NOÚ som prvou chemoterapiou začala svoj dlhý a náročný boj s rakovinou. Lekárom, sestrám a sanitárkam z kliniky onkohematológie ďakujem za profesionálny a ľudský prístup a perfektnú starostlivosť. Všetkým dobrým a prajným ľuďom ďakujem za modlitby a podporu," napísala bojovníčka Aneta Parišková, ktorej držíme palce, a želáme, aby nad chorobou úspešne zvíťazila.