FOTO Je toto normálne? Evelyn opäť schudla... To koľko dala dole?!

BRATISLAVA - Ide ako píla! Mnohí počas karantény na pohyb akoby zanevreli a namiesto toho si čas krátia vypekaním či vyváraním rôznych dobrôt. Zdá sa, že Evelyn medzi tieto typy nepatrí ani zďaleka. Nielenže si dopriala poriadnu túru, ale keď ukázala to telo... Wau, toto ako robí?!

Evelyn sa počas karantény vybrala do prírody, jej volanie ju zlákalo na Chočské vrchy. Blondínka nezaháľala a poctivo si to vyšľapala až na ich najvyšší vrch Veľký Choč vo výške 1611 metrov nad morom. Samozrejme, radosťou zo zdolania hory sa pochválila aj na svojom Instagrame, no ľudí na zábere zaujalo aj čosi iné, než len prekrásny výhľad na prírodu.

Evelyn v obtiahnutých legínach a priliehavom tope opäť šokovala svojou schudnutou postavou. Počas uplynulého roka sa jej už niekoľkokrát podarilo ľuďom vyraziť dych, no a ako vidno, nezaháľa ani teraz. Z najnovšieho záberu je zrejmé, že sa zbavila niekoľkých ďalších kíl a tento progres neušiel ani jej fanúšikom.

Evelyn vyzerá absolútne skvele Zdroj: Instagram E.K.

„Kokos, masakrálne si schudla. Top postava, super zmena, vyzeráš perfektne. Vyzeráš skvele, mala by som si brať príklad, lebo už vyzerám ako skriňa,” písali priaznivci blond komičky, ktorí si všimli, že sa stále posúva ďalej. Makanie sa rozhodne vypláca a už teraz sa nemôžeme dočkať ďalších výsledkov, keďže moderátorka je naozaj obrovskou inšpiráciou.