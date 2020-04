Najprv ako čert a teraz: Filip Tůma poriadne zmenil imidž!

BRATISLAVA – Karanténa sa čoraz viac podpisuje na vzhľade mužov. Dôkazom sú napríklad Viktor Vincze, Vlado Voštinár či markizácki Oteckovia. Len nedávno sa Vlado Kobielsky pochválil videom so svojimi kolegami, kde každý z nich mal poriadne strnisko. Na adresu Filipa Tůmu padli slová, že vyzerá ako čert. To je však minulosťou!

Mnohí muži sa v aktuálnej situácii, keď sedí väčšina z nás doma, rozhodli, že sa nebudú holiť. Pod rúškom bradu aj tak nevidno. Živým príkladom sú napríklad markizák Viktor Vincze či jojkár Vlado Voštinár. Nie sú však jediní. Aj predstavitelia obľúbených markizáckych Oteckov sa rozhodli dať dočasné zbohom žiletkám a holiacim strojčekom, čo bolo jasne viditeľné na videu Vlada Kobielskeho.

Takto ešte pred pár dňami vyzeral Filip Tůma. Zdroj: Instagram VK

Jeden z nich sa ale predsa len rozhodol s bradou skoncovať. Filip Tůma, ktorého vzhľad ľudia prirovnávali k čertovi, vzal do rúk žiletku a šup ho bradu dole. „Dnes brada prehrala boj so žiletkou. R.I.P.,” napísal k záberu na Instagrame obľúbený herec. Za týmto činom zrejme stojí aj jeho partnerka Nela Pocisková, ktorá sa na jeho zapustený porast na tvári posťažovala. „Že je to príšerné a že to pichá,“ dodal s humorom k fotke Filip.

Po tom, čo sa oholil, sa z neho razom stal doslova nový človek. Spomínaný čert, na ktorého sa mal podobať, nikde. Iba tie vlasy si nechal rovnako dlhé a neposlušné.