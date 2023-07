Kobielsky na POLÍCII: Nahlásil STRATU a potom... NEČAKANÉ ODHALENIE vinníka!

Galéria fotiek (3) Vlado Kobielsky mal o zábavu postarané!

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - Stres a panika! Aj to zažil po predstavení herec Vladimír Kobielsky (47), keď mu zmizla peňaženka. Stratu okamžite išiel nahlásiť na políciu, keďže tam mal všetko - karty, vodičák či doklady. No potom... Tak takéto rozuzlenie nepríjemnej situácie by ste vôbec nečakali!