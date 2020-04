Obrovská radosť markizáckeho páru: Stanú sa z nich rodičia!

BRATISLAVA - Pred niečo vyše rokom sme vás informovali, že v televízii Markíza si do oka okrem manželov Šprochovcov, Švajdovcov či Majeských padli aj sympatickí redaktori Ivana Miklánková a Lukáš Zuzelka. Markizáci z tímu Televíznych novín spolu randia už od júla 2018 a teraz svoj vzťah posunú ďalej.

Dvojica zaľúbených redaktorov z markizáckych Televíznych novín oslávi v júli druhé výročie a len o niečo neskôr sa ich rodinka rozrastie. Ivana Miklánková a Tomáš Zuzelka sa totiž čoskoro stanú rodičmi, o čom informoval portál markiza.sk.

Markizáci Ivana Miklánková a Lukáš Zuzelka sa stanú rodičmi. Zdroj: Instagram I.M.

V momentálnej situácii, akú prežívame, tak majú obrovský dôvod na radosť. Brunetka má už za sebou dva trimestre. „Som v 26. týždni. Termín pôrodu mám začiatkom augusta,“ prezradila pre Markízu krásna budúca mamička, ktorej by mala pribudnúť do života parťáčka na parádenie. Čakajú dcérku a spoločne už vybrali aj meno, no zatiaľ si ho nechávajú pre seba.

A ako budúca mamička prežíva tehotenstvo? „Cítim sa super, väčšinu času trávime na chate na dedine. Sadíme, kopeme, rýľujeme a ani neviem o korone,“ opísala svoje rituály na chalupe. Rané štádium tehotenstva však nebolo úplne ľahké, no teraz sa to zrejme vymenilo. Keby totiž malinká maminu raz za čas nekopla, Ivanka by ani nemala pocit, že je tehotná.

Obaja sa na svoju princeznú už veľmi tešia a markizáčka zároveň dodáva, že šťastnejšia ešte nikdy nebola. „Nielen na karanténu, ale aj na život som si vybrala toho najlepšieho parťáka,“ adresovala láskyplné slová Lukášovi. Budúcim rodičom srdečne blahoželáme a v týchto ťažkých časoch želáme najmä pevné zdravie.