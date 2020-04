Czoborová šokovala fanúšikov: Ukázala mamu (81)... To čo máte za gény?!

BRATISLAVA - To, že Zore Czoborovej sa akoby podarilo zastaviť starnutie, už je pomerne dobre známa vec. Fitnesska vyzerá stále lepšie a lepšie, človek by si pomyslel, že zato môže jej zdravý životný štýl - kvalitná strava, množstvo pohybu a neskutočný pozitívny náboj. Je však celkom možné, že obrovský vplyv majú aj dobré gény. Stačí sa pozrieť na to, ako v osemdesiatke vyzerá jej mamina Valéria!

Pani Valéria ešte minulý rok prežívala mimoriadne zdravotné komplikácie. Zápasila s vážnym ochorením, musela absolvovať operáciu a podľa slov Zory sa zrazu z čipernej ženy stal depresívny ležiaci pacient. Fitneske sa však vtedy podaril hotový zázrak. Starostlivosť o maminu si zobrala napokon do rúk ona sama, nastavila jej stravovanie aj pohyb a maminu dostala z najhoršieho. Ba čo viac, dokonca sa jej podarilo zbaviť ju aj problémov s cukrovkou!

V pondelok táto opäť čiperná dáma, ktorá kedysi pracovala ako sestrička v nemocnici v Ružinove, oslávila krásnych 81 rokov. Oslavou tohto jubilea sa na svojom Instagrame pochválila jej dcéra Zora, no a pri tejto príležitosti zverejnila aj dva spoločné zábery. Pri pohľade na pani Valériu však mnohí zostali v hotovom šoku.

Zora Czoborová sa pochválila čipernou maminou. Zdroj: Instagram Z.C.

Pani Valéria ani zďaleka nevyzerá na to, že má po osemdesiatke. Zdroj: Instagram Z.C.

Nemý úžas im spôsobila skutočnosť, že žena na fotografiách ani zďaleka nevyzerá na to, že má po osemdesiatke. „Všetko najlepšie, aj keď by som povedala, že má o 20 rokov menej,” napísala pani Veronika. „81 asi nie, Zori. Nepomýlila si si rok? O 2O menej,” napísala ďalšia dáma, no a podobných komentárov je pod príspevkom naozaj nespočetné množstvo. Treba uznať, že pani Valéria vyzerá naozaj výborne a dobré gény teda zrejme majú v rodine. My sa ku gratuláciám, samozrejme, pripájame a prajeme všetko najlepšie!