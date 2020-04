Jasnovidec Karel Gott (†80): Predpovedal zlatý slávik pred smrťou pandémiu koronavírusu?!

Karel Gott (†80)

Zdroj: Profimedia

PRAHA – Aj na sklonku života si Karel Gott (†80) vychutnával každú jednu chvíľu naplno. Hoci už možno cítil, že sa blíži jeho koniec, nedával to na sebe znať a rozdával úsmevy. Do umeleckého neba odišiel pred polrokom, no dva mesiace predtým mal však vraj predpovedať príchod koronavírusu. Bol božský Kája nebodaj jasnovidec?