Sexi ženích z markizáckej Svadby: Uväznený na Malte, pre koronavírus prišiel o vlasy!

Ľubo sa na Maltu vydal za prácou a práve to bol dôvod, prečo mu vzťah s temperamentnou Júliou nevyšiel. Teda aspoň tak to po skončení vysielania podala jeho dočasná nežnejšia polovička. Sexi športovec mal dostať skvelú ponuku, ktorá sa neodmieta, no blondínka nevylučovala, že svojmu vzťahu ešte po jeho návrate dajú šancu.

Aktuálne sa však takýto scenár určite neuskutoční. Teda aspoň v najbližších mesiacoch. Ľubo je totiž stále na Malte a kvôli situácii okolo koronavírusu o návrate na Slovensko nemôže byť reč. Televízny ženích však nevyzerá, že by ho táto kríza nejako výrazne trápila. Práve naopak. Podľa fotografií, ktoré zverejňuje, sa zdá, že je na ostrove mimoriadne spokojný.

Ľubov uhladený účes je minulosťou. Zdroj: Instagram L.M.

A to aj napriek neustále narastajúcej hrozbe nákazy. Práve tá ho doviedla aj k radikálnej zmene vzhľadu. Keďže väčšina štátov aktuálne považuje otvorené kaderníctva na zbytočný luxus a o úprave vlasov v salónoch nemôže byť reč, mnohí páni sa museli uspokojiť s dostupnejšími domácimi riešeniami. A to bude zrejme aj prípad fešného Slováka.

Na sociálnej sieti sa pochválil fotografiou s novým účesom. Slušivý "prehoz" na vlasoch je minulosťou, ich dĺžku radikálne skrátil a aktuálne dosahujú sotva pár milimetrov. Zdá sa, že sympatický blondiak skrátka siahol po holiacom strojčeku a posnažil sa, čo mu zručnosti dovolili. „Karanténa ma pripravila o vlasy. Hádam do mesiaca budú späť,” vyjadril sa na svojom Instagrame.