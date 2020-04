Prominentná lekárka Pallová si užíva luxus: TAKTO si zarobila na prvý byt... To vážne?!

Po tomto zrejme niektorí ľudia prehodnotia svoj názor na ňu. Alena bola ako študentka poriadne pracovitá a tvrdo makala aj na tom, aby si mohla otvoriť inštitút, v ktorom sa venuje estetickej medicíne. Svojim priaznivcom prezradila, čomu všetkému sa venovala ako tínedžerka. Nesedela totiž len tak doma na zadku a neužívala si peniaze, ktoré by dostala od rodičov. Práve naopak, robila ako drak.

Alena Pallová si ako študentka privyrábala na rôznych brigádach. Zdroj: Instagram A.P.

A vyskúšala toho skutočne mnoho. „15-ročná som žila rok v Amerike v Kansase. Toto je moja hosťovská rodina. On baptistický kňaz, nemohli sme mať doma ani tv, ani rádio, pretože to bol hriech,“ napísala Alena k záberu z čias, keď bola ešte študentka. V opisovaní svojich brigád však pokračovala ďalej. Do svadby si podľa vlastných slov nevydýchla ani počas jediného leta.

„Kým som sa vydala, nemala som ani jedno leto oddych. 15-ročná pred Amerikou som robila celé leto v papiernictve brigádu, 16-ročná po Amerike v drogérii (to bol pre mňa raj ukladať krémiky), 17-ročná v Paríži (pracovala ako au-pair, pozn. red.), 18-ročná u kamarátky v obchode s oblečením, 19-ročná veľká kariéra v Miláne, kde som sa maximálne prepracovala tak, že som pred obchodom striekala ľuďom parfémy,“ vymenúva dnes prominentná lekárka, čo všetko v živote okúsila.

A vyplatilo sa. Vďaka všetkým týmto profesiám si uvedomila, že to nie je ono a počas vysokej školy, tak ako dnes mnohí študenti, zbalila kufre a na J1 víza odišla za veľkú mláku. Tam pracovala od svitu do mrku. „ Potom som to vzdala a šla zarábať každé leto počas vysokej školy do Ameriky ako čašníčka veľké peniaze,“ píše Alena.

Jedno jediné leto malo byť pre ňu natoľko úspešné, čo sa týka zárobku, že si mohla dovoliť kúpiť nehnuteľnosť v mestskej časti Bratislavy, o ktorej mnohí môžu len snívať. „Dolár bol vtedy 55 korún a za 2 mesiace som zarobila tak, že som si kúpila v Starom Meste byt,“ prezradila Pallová. Dnes sa len ťažko verí, že za 2 mesiace dokázala zarobiť toľko, aby si kúpila nehnuteľnosť, avšak bola vtedy iná doba. Aj takto sa zrejme snaží Alena Pallová motivovať svojich sledovateľov, aby nesedeli na zadku, ale poriadne makali.