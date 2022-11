Pallovej estetické zákroky: Toto OĽUTOVALA a... Potrebuje prerobiť PRSIA!

BRATISLAVA - Nie je žiadnym tajomstvom, že prominentná lekárka Alena Pallová neskrášľuje len svoje klientky, ale sama využila služby svojich kolegov. Vyzerá výborne, no ako najnovšie prezradila, nie so všetkým je úplne spokojná...

Alena Pallová sa venuje dermatológii a vlastní kliniku krásy, kam chodí množstvo známych tvárí. A na spoločenských udalostiach po ich boku často žiari aj táto prominentná lekárka.

Sama vyzerá inak, ako kedysi, služby svojich kolegov ale využila s mierou. Aktuálne ale vyšlo najavo, že nie so všetkými procedúrami, ktorými prešla je dodnes spokojná. Keď totiž od jednej zo svojich sledovateliek dostala kompliment na pekné obočie, Pallová jej trochu oponovala.

Nechala si ho vytetovať pred 20 rokmi a dnes by to už veru nepodstúpila. „Veľmi ľutujem. Je to silné a výrazné,” priznala svoj zlý pocit.

A jej verní sledovatelia vedia aj o ďalšej časti tela, s ktorou je nespokojná. Dostala totiž otázku, či už podstúpila želanú prerábku pŕs. „Čakám na termín ako každý iný klient. Náš primár je veľmi obsadený a tiež ma nevie veľmi uprednostniť,” potvrdila svojou odpoveďou, že sa naozaj na takýto zákrok chystá.

Dôvodom opakovaného zákroku býva fakt, že sa implantáty "správajú" inak a nesedia tak, ako by mali. Často však ide len o takzvanú bežnú údržbu, najmä staršie typy silikónov treba po určitom čase vymeniť.