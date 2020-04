Celebrity počas karantény v kuchyni: Pallovej buchty so slivovicou, slovenský herec otvára cukráreň a... Husárovej tenkrát poprvé!

Ľudia po celom svete ostávajú momentálne doma a výnimkou nie sú ani naše celebrity. Aj oni sa snažia krátiť si chvíľky v karanténe, ako sa len dá. Jedným zo spôsobov, ako zabiť čas a zároveň si osladiť „domáce väzenie" je pečenie. Svoje o tom vedia známe tváre slovenského šoubiznisu, ktoré sú v kuchyni doslova varené-pečené.

Prominentná lekárka Alena Pallová sa pustila do tradičných kysnutých buchiet, ktoré naplnila tvarohom a lekvárom. Ako sa však pochválila na Instagrame, podávala k nim slivovicu a teda mali doma poriadne slovenské hody!

Alena Pallová piekla buchty a podávala k nim slivovicu. Zdroj: Instagarm

Pochválila sa aj receptom. Zdroj: Instagarm

Fešného a vymakaného herca by ste asi s mixérom v ruke nečakali, no predsa sa postavil do kuchyne, zmiešal všetky ingrediencie a podarilo sa mu upiecť skvostný punčový rez. „Otváram cukráreň," napísal Adam Jančina fotke so svojím sladkým výtvorom. Jedno je isté. Keby ju otvoril a sám v nej piekol a predával, ženy by sa dnu len tak hrnuli.

Adam Jančina napiekol punčový rez. Zdroj: Instagarm

Tenkrát poprvé si vyskúšala aj Miss Slovensko 2007 Veronika Vagner Husárová. Niežeby piekla po prvý raz. To vôbec nie. Ale ako sama napísala k fotke, prvýkrát skúšala piecť bábovku. „Pridávam aj jednoduchý hrnčekový recept. Nie som cukrárka, robila som to prvýkrát," pochválila sa Veronika, ktorej sa bábovka už na pohľad vydarila.

Veronika Vagner Husárová piekla prvý raz bábovku. Zdroj: Instagarm

Šikovného kuchtíka má doma aj Nela Pocisková. Filip Tůma sa totiž pustil do robenia domácich parených buchiet, čo si matka jeho dvoch detí pochvaľuje. A chytilo to aj samotnú herečku, ktorá začala kváskovať a napiekla moravské koláčiky. „Toto kváskovanie ma asi dosť chytilo," smeje sa herečka, ktorá sa nechala inšpirovať Máriou Čírovou.

Najprv robil domáce parené buchty Filip Tůma. Zdroj: Instagarm

Potom sa do pečenia moravských koláčov pustila Nela Pocisková. Zdroj: Instagram

A takto sa jej podarili. Zdroj: Instagram

A ani budúca trojnásobná mamička nezaháľa a doma vypeká jedna radosť. Členovia rodiny si najviac žiadajú domáci chlebík či rožteky, no svoju rodinu potešila aj vianočkou. „Pri tejto fotke vôbec nepotrebujete vidieť moju natešenú tvár. Na každý jeden výtvor som taká hrdá," píše šťastná Mária.

Mária Čírová kváskuje jedna radosť. Zdroj: Instagarm

Rožteky sú doma u Márie Čírovej veľmi obľúbené. Zdroj: Instagarm

Svojím dvom chlapom a bábätku v brušku sa rozhodla upiecť makové srdiečko aj Dominika Kid Kovács. Tá sa snaží aj počas karantény a tehotenstva stravovať zdravo a aj maškrty tomu prispôsobuje. „A keďže láska ide cez žalúdok, dnes takéto makové srdiečko," pochválila sa budúca dvojnásobná mama.

Podľa Dominiky Kid Kovács ide láska cez žalúdok. Zdroj: Instagarm

Svojím sladkým potešením sa potešila aj vizážistka Mirka Fabušová. Sexica si dáva určite pozor na to, čo zje, inak by nemala takú postavičku, akú má. Sem-tam si však dopraje a počas karantény si dopriala domáce tiramisu.

Mirka Fabušová sa pustila do domáceho tiramisu. Zdroj: Instagarm

Do pečenia sa pustila aj seriálová manželka Filipa Tůmu z Oteckov, Monika Hilmerová. „Nejako som sa rozpiekla," napísala k fotke so skvelo vyzerajúcou tortou. Na Veľkú noc mala aj svoju premiéru. „Veľkonočná nedeľa je nezvyčajná, keďže sme, tak ako mnohí z vás, nemohli navštíviť rodičov, hoci bývame blízko seba. Tak sme si ich pripomenuli aspoň koláčom, ktorým naše deti vždy potešili ich staré mamy. Piekla som ho prvýkrát napodobniac ich recept a našťastie sa podaril!" tešila sa sympatická blondínka.

Moniku Hilmerovú pečenie chytilo. Zdroj: Instagarm

Na Veľkú noc piekla koláč podľa receptu starých mám. Zdroj: Instagarm

Do tradičnej skalickej pochúťky sa s vervou často púšťa Miriam Kalisová. Síce nemá priamo pec na trdelníky, vynašla sa. „Mám veľký plán. Upiecť raz trdelníky normálne na ohni, a pokvapkávať ich pritom maslom. Ako sa to robilo kedysi. Ocino mi sľúbil, že to nejako vymyslí a upečieme si ich. Tak sa už na to veľmi teším. Zatiaľ teda aspoň takto v rúre. Moja domáca verzia," pochválila sa Mirka.

Miriam Kalisová si doma pochutnáva na trdelníkoch. Zdroj: Instagarm

Chutným koláčikom, ktorý sa nápadne podobá na biskupský chlebík hoci bez kandizovaného ovocia sa pochváli aj moderátor Martin Pyco Rausch, ktorý má na svojom konte už pár kuchárskych kníh.

Martin Pyco Rausch testuje a ochutnáva. Zdroj: Instagarm

Rýchlym i keď nepečeným dezertom sa pochválila bývalá misska Petra Sliacka, ktorá sa teší doma z dcérky Tamarky. Keď mala trochu voľného času, urobila smotanovú tortu, na ktorej si s manželom pochutnali.

Rýchly nepečený dezert si urobila Petra Sliacka. Zdroj: Instagarm

Vypekala aj bývalá superstaristka Dominika Stará, ktorá sa rozhodla urobiť koláč s lesným ovocím. Kým však stihla svoj výtvor odfotiť, rodinný príslušníci jej polku plechu vyjedli. „Polka plechu zmizla ešte predtým, ako som sa s týmto skvostom stihla pochváliť. Ale aspoň sa teším, že pokus vyšiel a že im chutilo," napísala Dominika.

Dominike Starej sa koláč vydaril. Zdroj: Instagarm

Aj fitneska Táňa Žideková, ktorá sa už 9 mesiacov teší zo svojej dcérky Vanesky urobila sladkosť na mlsanie. Pustila sa do pavlovej torty, a keďže jej prišlo množstvo dotazov, rozhodla sa pridať aj recept. „Keďže mi včera prišlo okolo 300 správ, že by som vám mohla napísať k pavlovej aj recept, tak idem na to. Aj keď ja ho robím od oka a podla toho, čo mám doma," píše Táňa.

Táňa Žideková stavila na osvedčenú pavlovu tortu. Zdroj: Instagarm

Nesklamala ani slovenská modelka žijúca v Prahe Andrea Verešová, ktorá sa rada zvŕta v kuchyni, aby nasýtila svoje ratolesti a manžela. Počas karantény im upiekla sladkú bublaninu podľa receptu starej mamy.

Andrea Verešová má chuť vymieňať si recepty. Zdroj: Instagarm

Hoci by sa mohlo zdať, že fitneska Zora Czoborová sa sladkému vyhýba, keďže má postavičku ako lusk, pravdou je, že aj ona si dopraje. Veď vždy sa to dá spáliť. A tak aj Zorica nabehla do kuchyne a upiekla čokoládový koláč. „S babinou sme upiekli koláč a lá ,,čo dom dal". Nádherný deň s mojimi najdrahšími," pochválila sa Zora.

Počas karantény je mlsná aj Zorica Czoborová. Zdroj: Instagarm

Síce sú vanilkové rožteky skôr vianočný recept, pre Katku Brychtovú to nie je prekážka ani v tomto období. Karanténu si spríjemnila pripomenutím najkrajších sviatkov v roku. „Vanilkové rohlíčky pečiem zvyčajne pred Vianocami, ale aj v apríli chutia skvelo," píše moderátorka.