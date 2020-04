Bývalý frajer Emmy Drobnej zmenený na nepoznanie: Zapustil fúzy a... PREBOHA!

PRAHA – Keď sa prevalilo, že superstaristi Emma Drobná (25) a Štěpán Urban (22) sa rozišli, pre mnohých to bol poriadny šok. Netrvalo dlho a obaja umelci si našli nových partnerov. Kým víťazka šou sa už chváli svojou láskou k Filipovi Šebovi (35) a vyzerá to dosť vážne, ryšavý Čech zábery s priateľkou nezdieľa. Čím sa však pochválil, je nový singel a zmena imidžu...

Štěpán Urban sa do povedomia verejnosti dočkal vďaka účinkovaniu v speváckej súťaži Superstar v roku 2015. Dokonca tam našiel aj lásku po boku víťazky Emmy Drobnej. Ich vzťah však napokon nevydržal, dvojica šla od seba a obaja si už našli nových partnerov. Kým on randí so sympatickou Viky, Emma sa už vo veľkom chváli zábermi s Filipom Šebom a vyzerá to s nimi skutočne vážne.

Od skončenia Superstar si Štepán držal imidž sladkého usmievavého chlapca so šibalským úsmevom. Pár mesiacov po rozchode s Emmou vydal nový singel a s ním prišla poriadna zmena imidžu. Rodák z Uherského Hradišťa totiž zapustil fúzy, nechal si aj porast na brade a vlasy dostali rozcuchaný look. Nech je, ako chce, ryšavcovi to pridalo hneď niekoľko rokov navyše a už vôbec nevyzerá ako ten sladký Štěpán. Ale, ako sa hovorí, proti gustu žiaden dišputát. Keď sa to páči jemu a jeho frajerke, všetko je tak, ako má byť.

Štěpán Urban si nechal narásť fúzy a poriadne ho to zmenilo. Zdroj: Instagram Š.U.