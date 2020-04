Superstarista priznal psychické problémy: Boj s úzkosťou a depresiami!

BRATISLAVA – Do speváckej súťaže Superstar prišiel, zaspieval, zaujal hneď prvými tónmi a pre ľudí bol nezabudnuteľný. Možno aj preto, že sa kamaráti s finalistkou minulého ročníka, ktorá ho na kasting prišla podporiť. Timotej Májsky (22) postúpil ďalej a už teraz má kopec fanúšikov. Tým sa zveril, že ho trápili úzkosť a depresie!

V aktuálnej sérii Superstar, v ktorej pätica porotcov hľadá toho najlepšieho speváka alebo speváčku z radov Čechov a Slovákov, sa predviedol aj sympatický Púchovčan Timotej Májsky. Na kasting ho dokonca prišla podporiť jeho veľmi dobrá kamarátka Eliška Rusková, ktorá sa prebojovala do finálovej zostavy v minulom ročníku. Timov hlas zaujal Paľa Haberu, Moniku Bagárovú, Mariána Čekovského, Patriciu Pagačovú a Leoša Mareša natoľko, že postúpil ďalej.

Timoteja porota poslala ďalej. Zdroj: Instagram T.M.

Spievanie však pre neho nie je žiadna novinka a venuje sa mu už dlhšie. Aj fanúšikov na svojom instagramovom profile má hneď niekoľko tisíc. A práve s nimi sa nedávno podelil o zmenu svojho imidžu i o priznanie z minulosti. „Mnoho mladých ľudí trpí depresiami a/alebo inými problémami duševného zdravia. Zakaždým mi láme srdce, keď počujem svojich priateľov alebo ľudí okolo seba hovoriť „Nie som šťastný“. Len chcem, aby ste všetci, ktorí sa cítite menejcenní, vedeli, že to tak nie je,“ píše Tim.

Odkazuje všetkým ľuďom, že sú krásni presne takí, ako ich stvoril ten nad nami. Rozumie tomu, že mnohokrát cítime okolo seba skôr temnotu a negativitu, než to pozitívne. Mladý spevák však dodáva všetkým silu a nádej, že aj tieto dni pominú. Koniec-koncov, z vlastnej skúsenosti vie, o čom hovorí. „Bojoval som s depresiami a úzkosťou, najmä vtedy, keď som študoval v Londýne. Ale teraz je všetko odlišne a bude to lepšie aj vo vašom prípade, sľubujem. Pamätajte, ak máte to šťastie, že máte rodinu, strechu nad hlavou, jedlo na stole a posteľ, kde každú noc spíte, život nie je taký zlý. Ľúbim vás,“ vyjadril sa mladík, ktorý nedávno zmenil imidž bruneta a farbu vlasov zmenil na špinavý blond.