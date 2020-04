ROZCHOD v slovenskom šoubiznise: Celeste Buckingham je opäť sama!

Len minulý rok v máji sa speváčke Celeste Buckingham rozpadol vzťah s podnikateľom Alešom Mlátilikom, no rozišli sa v dobrom. Netrvalo dlho a brunetkino srdce si získal hudobník – bubeník skupiny Lavagance Robert Dando. Svoj vzťah si však strážili ako oko v hlave a prvý raz sa spolu ukázali na verejnosti tento rok vo februári. Robert a Celeste boli spolu na Česko Slovenskom plese v Prahe a doslova žiarili. Ako ale informuje portál cas.sk, ich láske odzvonilo.

Ešte vo februári bola Celeste Buckingham s Robertom Dandom na plese v Prahe. Zdroj: Vlado Anjel

Dvojica bola spolu pritom približne osem mesiacov a svoju lásku si skutočne chránila. Napriek tomu, že ešte na plese vyzerali spokojne a zamilovane, krátko po ňom sa ich cesty rozišli. „My sme sa cca dva týždne po plese rozišli, takže sme už dlhšie rozídení,“ vyjadrila sa pre spomínaný web krásna umelkyňa. Oči pre plač jej však neostali. Zbohom si dali ako dospelí ľudia a ostali kamaráti.

„Stihli sme sa rozísť pred karanténou, a teda momentálnou situáciou. Bolo to navzájom, zhodli sme sa, že to nejde tým smerom, ako si obidvaja predstavujeme. Rozišli sme sa v dobrom, stále sme kamaráti. Tam nebol žiaden konflikt,“ opísala dôvod rozchodu bývalá superstaristka.

Ešte koncom októbra sa stihla pochváliť tým, že si zaobstarala so svojou dnes už bývalou láskou šteniatko. „Minnie! Máme doma novú lásku a úprimne, neviem, či som sa z niečoho viac tešila, ako teraz. Ďakujem láske, že do toho so mnou šiel,“ písala vtedy k záberu s malý psíkom. Kde však Minnie teraz skončila, či u Celeste, u Roberta alebo inde, je otázne. Celeste sme kontaktovali, no doposiaľ na naše otázky neodpovedala.