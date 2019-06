Takáto SEXI ešte nebola: Celeste Buckingham vytasila prsia v mega výstrihu, aj nový účes!

Celeste Buckingham predviedla svoje vnady aj upravený účes.

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Pri Celeste Buckingham (24) si dnes už málokto spomenie, že kedysi bola v SuperStar. Od súťažiacej z hudobnej šou sa totiž prepracovala k neodmysliteľnej a výraznej súčasti našej hudobnej scény. A už to dávno nie je ani to malé dievčatko, ktoré v markizáckej šou vystupovalo. Dokázala to aj nedávno na sociálnej sieti Instagram. Zavesila tam totiž fotku s novým účesom, ale... Nielen vlasy pútali pozornosť!