Celeste Buckingham na ČS plese 2020: Prvýkrát ukázala nového frajera... Aha, akého fešáka zbalila!

PRAHA - V októbri sme na Topkách informovali, že Celeste Buckingham (24) má nového priateľa. Po tom, čo sa v máji rozišla s podnikateľom Alešom Mlátilíkom (42), sa začalo šuškať, že má blízko k bubeníkovi zo skupiny Lavagance. A teraz ho brunetka prvýkrát oficiálne zobrala do spoločnosti. Robil jej garde na Česko-Slovenskom plese 2020!

Tak a je to oficiálne vonku! V októbri sme na Topkách informovali o tom, že Celeste Buckingham je opäť šťastne zadaná. Tmavovláska sa zahľadela do Roberta Danda, bubeníka zo skupiny Lavagance. „Sú spolu už niekoľko mesiacov. Svoj vzťah neskrývali, no ani ho nejako verejne neprezentovali,“ informoval zdroj.

Doposiaľ sa však speváčka s novým objavom nikde neprezentovala. Až doteraz... Tmavovlasý mladý muž totiž Celeste robil garde na sobotnom Česko-Slovenskom plese v Prahe. A dvojici to spolu náramne pristalo. Pozrite, brunetka zo svojho milého nevedela spustiť oči!

Celeste Buckingham prvýkrát zobrala do spoločnosti nového priateľa Roberta. Zdroj: Vlado Anjel