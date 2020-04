Šokujúce FOTO Pallovej: Takto vyzerala na stužkovej... To snáď ani nie je ona!

BRATISLAVA - Počas koronavírusovej karantény sociálne siete ovládli rôzne výzvy. Mnohé známe šoubiznisu ukazujú svoje fotky z čias minulých, Alena Pallová (39) sa pochválila rovno niekoľkými. Medzi nimi aj záberom zo stužkovej a... fúha, tu by ste celebritnú lekárku zaručene nespoznali!

Alena sa pravidelne zaraďuje do rebríčkov najlepšie vyzerajúcich slovenských dám, známa je láskou k móde, no a netají sa ani tým, že sa nadpriemerne stará o svoj zovňajšok. Bodaj by aj nie, keďže je majiteľkou luxusnej skrášľovacej kliniky. Mnohé procedúry teda skúša rovno na vlastnej koži.

Zrejme aj to vplýva na skutočnosť, že blondínka vyzerá perfektne za každých okolností. Jej krása ale nebude len výsledkom rôznych kozmetických prípravkov. Ešte v roku 1999 sa stala finalistkou súťaže Miss, z ktorej sa jej napokon aj podarilo odísť s korunkou prvej vicemiss, čo neskôr úspešne zopakovala aj jej sestra Katka. Blondínka sa potom chvíľu skúšala venovať modelingu, napokon však zakotvila v estetickom odvetví.

Alena Pallová na Instagrame zverejnila záber zo svojej stužkovej. Zdroj: Instagram A.P.

Počas súťaže však známa lekárka vyzerala pomerne odlišne, nehovoriac o časoch svojej stužkovej, Práve fotografiu z nej nedávno zverejnila na Instagrame. Na fotke s neznámym mladíkom by ste už podobu s jej dnešnou verziou hľadali skutočne márne. Napadlo by vám, že slečna na fotke je práve Alena Pallová?