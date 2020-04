Zuzana Fialová pred 24 rokmi moderovala: FOTO Takto vyzerala... To je neuveriteľné!

Na obrazovkách VTV mala kedysi Zuzana pod palcom detskú reláciu venovanú počítačovým hrám. Volala sa Level Majster a tmavovláska ju moderovala spolu s Jozefom Pročkom ešte v roku 1996. Mala vtedy tesne po tridsiatke a na tomto mieste ju potom kvôli tehotenstvu vymenila Andrea Karnasová.

Keď sa dnes pozriete na Zuzanu a porovnáte si ju so ženou zo spomínanej relácie, len ťažko uveríte, že ubehlo 24 rokov. Herečka sa totiž v podstate vôbec nezmenila. Práve naopak. Ak by sa v niekdajšej podobe v rifliach na traky a vyťahanej košeli teraz objavila niekde na verejnosti, rozdiel by ste si všimli len minimálny.

Zuzana Fialová v čase, keď moderovala reláciu Level Majstrov. Zdroj: Youtube/VTV

V tom čase mala o čosi bledšiu farbu vlasov a mala ich o pár centimetrov dlhšie, ale to je asi tak všetko. Fialová akoby absolútne nestarla a čas sa na nej nijako neodpísal - dá sa povedať, že vyzerá stále lepšie. Nuž, tomu sa hovorí mať naozaj dobré gény!