Nevesta zo šou Svadba na prvý pohľad sa pochválila prírastkom do rodiny: Už mu vytvorila aj konto na Instagrame!

BRATISLAVA – Večne vysmiata nevesta zo šou Svadba na prvý pohľad napokon svoj vzťah s Ľubom neustála a ich manželstvu odzvonilo. Júlia (24) však hlavu v smútku nemala. Teraz sa dokonca pochválila novým prírastkom do rodiny, ktorému dokonca vytvorila už aj účet na Instagrame!

Bratislavčanka Júlia zo šou Svadba na prvý pohľad pôsobila v relácii ako naspídovaná veverička, ktorá sa nedokáže prestať smiať. Práve jej smiech na nej prekážal Ľubovi a hoci si na konci dali šancu a ostali spolu, ich vzťah dlho netrval. On odišiel na Maltu a ona ostala v hlavnom meste. Nedávno si zaobstarala parťáka do života.

V šou Svadba na prvý pohľad odborníci spojili Júliu a Ľuba. Zdroj: Instagram J.N.

Vysmiata manažérka sa na sociálnej sieti pochválila prírastkom do rodiny. Zadovážila si psíka, ktorému už stihla vytvoriť aj profil na Instagrame. „Ahoj! Volám sa Panda, ešte len začínam objavovať svet. Som mix labradorretrievera a staffordshirebullterriera. Mám 8 týždňov a oddnes strážim Júliu. Sleduj moje každodenné dobrodružstvá,“ píše sa pri prvom zábere na novom účte malej Pandy.

Záber rozkošného psíčka pridala Júlia aj na svoj instagramový profil, kde sa ihneď fanúšikovia začali vypytovať na Harryho. Toho totiž nevesta dostala od Ľuba ako darček po jednej z hádok. Jedna zo žien si do nej však doslova rypla. „To si si mohla nechať aj Harryho,“ napísala istá Jana. Exmarkizáčka sa však nedala vyviesť z miery a slušne jej odpísala.

Od manžela Ľuba dostala v šou psíka Harryho. Toho si napokon zobral niekto zo štábu. Zdroj: Instagram J.N.

„Milá Janka, s Harrym sme natáčali 3 dni reláciu Svadba na prvý pohľad pred 2 rokmi, v tom čase som mala doma dve dospelé fenky a to, aby som si zobrala Harryho, neprichádzalo do úvahy. Nikto so mnou kúpu Harryho nekonzultoval, tak sa, prosím, zdržte týchto extrémne relevantných komentárov,“ znela odpoveď Júlie, ktorá vlani po 16 rokoch prišla o svojich dvoch psíkov. S vekom prišli totiž ťažkosti.

„Tak som si rok nato kúpila šteniatko, lebo bez psíka to nie je ono. Snáď tento fakt predýchate,“ odkázala. Komentujúcej sa však odpoveď zrejme nepáčila, keďže Júliu označila za arogantnú. „Verím, že tomuto malému stvoreniu bude u vás dobre, určite budete k nemu milšia ako k svojim sledovateľom,“ neodpustila si komentujúca.

Júlia sa teší z maličkého šteniatka. Zdroj: Instagram J.N.