Česká kapela prišla o svojho speváka: Zomrel náhle, v deň rozlúčkového koncertu!

Skupina Spirituál Kvintet celých 60 rokov patrila medzi najobľúbenejšie na československej folkovej scéne. V apríli mala kapele začať koncertná šnúra, ktorou sa chceli po dlhých rokoch so svojimi fanúšikmi dôstojne rozlúčiť - kvôli koronavírusu sa však vystúpenia museli preložiť.

Fanúšikovia sa s kapelou budú môcť rozlúčiť na jeseň, no, bohužiaľ, už bez speváka a kontrabasistu Dušana Vančuru. Ten vo veku 82 rokov zomrel presne v deň, kedy mal Spirituál Kvintet hrať jeden zo svojich koncertov rozlúčkového turné.

Dušan Vančura (hore vstrede) zomrel 16. apríla 2020. Zdroj: Facebook S.K.

„Je to veľmi zlá správa, a to nielen profesijne, ale aj ľudsky. My sa s Dušanom poznáme od mladosti, aj keď prišiel do kapely 9 rokov po zahájení jej činnosti, tak súbežne takmer od počiatku skúšal robiť niečo podobné. Bolo veľkým šťastím pre Sirituál Kvintet, že sme sa napokon zišli v jednej kapele. A myslím, že to. čo Spirituál Kvintet po celú dobu znamenal, je spojené s Dušanom, ktorý sa na všetkom podieľal ako výborný autor,“ vyjadril sa zakladajúci člen kapely Jiří Tichota.

Koncerty, ktoré na jeseň odohrajú, tak budú rozlúčkou nielen so skupinou, ale aj s Dušanom Vančurom. „Koncerty budú aj spomienkou na Dušana, to mi ale naozaj nikdy ani nenapadlo,“ dodal kapelník.