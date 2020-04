V Prahe zomrel autor (†95) Toma a Jerryho: V Česku mal byť len 10 dní... Kvôli láske tam zostal už navždy!

PRAHA - V týchto dňoch obletela svet smutná správa z Čiech. Americký režisér a producent Gene Deitch (†95), ktorý je autorom viacerých epizód legendárneho Toma a Jerryho či Pepka Námorníka, zomrel. Animátor prišiel do Prahy ešte v roku 1959 a pôvodne tam plánoval zotrvať iba 10 dní... No potom sa zamiloval a zostal tam až do svojej smrti!

Spoluautor Toma a Jerryho žil v Prahe viac ako 50 rokov a život v stovežatej si nevedel vynachváliť. Spočiatku ju však v obľube príliš nemal. Doviedla ho sem práca, no do strednej Európy sa rodený Američan vôbec netešil. Netušil však, že mu táto cesta doslova zmení život.

„Ja som sa do Prahy netešil, bránil som sa tomu zubami-nechtami. Ale mal som bláznivého newyorského producenta Billa Snydera, ktorý ma sem vyslal s prísľubom toho, že keď mu pomôžem s niekoľkými filmami, ktoré sa v tom čase natáčali v pražskom štúdiu Bratři v triku, zoženie mi peniaze na môj autorský film,“ priznal kedysi českému týždenníku Téma.

Mal teda víza len na 10 dní. No aj tak krátky čas mu stačil na to, aby sa zamiloval a rozhodol sa tu zostať už navždy. Zahľadel sa totiž do vtedajšej šéfky štúdia Bratři v triku Zdenky Najmanovej. V tom čase mal pritom v New Yorku úspešné štúdio na výrobu animovaných filmov, manželku a tri deti.

„Ale osudové stretnutie s producentkou štúdia pretiahlo môj pobyt v Prahe až dodnes. Od nášho stretnutia uplynie 59 rokov, teraz oslávime 54. výročie svadby. Vziať sme sa totiž mohli potom, čo sme sa obidvaja rozviedli,“ povedal Gene pred dvomi rokmi.

Gene Deitch a jeho česká manželka Zdenka Najmanová.

„Všetko som zahodil a začal žiť v krajine, ktorú nikto poriadne ani nepoznal,“ povedal Deitch. Nikto jeho rozhodnutie nechápal a jeho kamaráti z New Yorku ho dokonca upodozrievali, že je skrytý komunista. Komunisti v Československu zas naopak, že je agentom zo západu.

Život v malej stredoeurópskej krajine mal však svoje výhody. Jeho bývalý producent mu totiž z Ameriky dohadzoval prácu - zarábal teda v dolároch, no v Česku žil za koruny. Veľkú časť zárobku však musel posielať naspäť do USA, kde mal bývalú manželku a troch malých synov.

V Prahe vytvoril aj 12 epizód Toma a Jerryho a niektoré príbehy Pepka námorníka. Napokon vyrobil aj autorský animák, na ktorý mu Bill Snyder sľúbil peniaze. Rozprávka Munro o chlapcovi v armáde napokon získala aj Oscara, lenže Deitch vo výhru nedúfal, a tak za veľkú mláku neodletel.

Za animovaný film Munro získal Gene Deitch Oscara.

Sošku mu tak vyfúkol spomínaný producent, ktorý si na ňu nechal vygravírovať aj svoje meno. Akadémia však autorovi s odstupom času napísala list, v ktorom sa mu ospravedlnila a potvrdila, že cena patrí jemu. „Vtedy ma to dosť štvalo,“ povedal pred rokmi animátor.

Gene Deitch, celým menom Eugene Merril Deitch, sa narodil 8. augusta 1924 v Chicagu. Ako animátor získal na prelome 40. a 50. rokov Zlatú medailu New York Art Directors Club za najlepšiu televíznu reklamu, od roku 1968 pracoval ako animátor v produkčnej spoločnosti Weston Woods. Natočil viac ako 70 animovaných filmov, 7 televíznych seriálov a v roku 2004 získal cenu Annie Winsor McCay Award za celoživotný prínos animovanej tvorbe.

Gene Deitch zomrel 17. apríla 2020.