Smutná správa z Talianska: Zomrela česká herečka... Ešte pred víkendom verila, že sa vráti na scénu!

O smrti Jitky Frantovej Pelikánovej informoval české Rádio Frekvence 1 jej spolupracovník Stefano Di Rienzo. Herečka od januára bojovala so zdravotnými problémami a mesiac bola hospitalizovaná v nemocnici. Pred časom ju však pustili domov a umelkyňa verila, že sa čoskoro bude môcť vrátiť do divadla.

To hovorila ešte pred víkendom. „Veľmi som schudla, ale naberám späť. Moje ochorenie ale nesúviselo s koronavírusom,“ povedala minulý týždeň rádiu Frekvence 1. „Teraz som doma a nikam nechodím. Napísala som ďalšie predstavenie a verím, že sa čoskoro budem môcť vrátiť na scénu,“ dúfala. Bohužiaľ sa tak nestalo.

Herečka v noci z nedele na pondelok zomrela. Ešte cez deň pritom napísala list českému prezidentovi Milošovi Zemanovi, ktorý mu potom sprostredkoval rozhlas. „Jitka, mal som ťa veľmi rád. Bola si obdivuhodná herečka. Svetlo večné nech ti svieti! Tvoj Miloš Zeman,“ napísal na Facebook prezident ČR.

Jitka Frantová Pelikánová emigrovala so svojím manželom Jiřím Pelikánom, vtedajším riaditeľom Československej televízie, v roku 1969 do exilu. Vďaka jazykovým schopnostiam sa uplatnila v divadlách v Taliansku, Nemecku a v Rakúsku. V roku 1999 Jiří Pelikán zomrel, jeho manželka žila v Taliansku do svojej smrti.