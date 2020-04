ŠOK! V SuperStar skončila jasná favoritka: Sekundový vyhadzov a ostré slová porote... dôvod?

PRAHA - Československá šou SuperStar sa posunula do svojej ďalšej fázy a začína poriadne prituhovať. Päťčlenná porota musí svoj kastingový výber spevákov značne okresať. Šokujúci verdikt čakal aj na jednu zo zdanlivo jasných favoritiek.

Osemdesiatka súťažiacich, ktorí uspeli na počiatočných kastingoch šou SuperStar, teraz zažila krst ohňom. V rámci ďalšieho vyraďovacieho kola, nazvaného supervýber, ich totižto posadili do armádnych nákladiakov a zaviezli do vojenského bunkra Drnov neďaleko Prahy. Práve tu sa už v prvú noc s vidinou výhry rozlúčila takmer polovica nádejných hviezd.

V obklopení tankov a munície museli speváci porote dokázať, že ich nezlomí ani stres, hlad, či vyčerpanie a nedostatok spánku. Zo svojej komfortnej zóny boli nútení vyjsť nielen súťažiaci, ale aj niektorí z porotcov, ktorí tentokrát museli rázne nie povedať i nesporne talentovaným spevákom. S tým však nemá problém najskúsenejší a zároveň najobávanejší porotca Paľo Habera.

Supervýber sa odohrával vo vojenskom bunkri. Zdroj: TV MARKÍZA

Práve on sa postaral o poriadny rozruch, keď zo súťaže jediným slovom vyradil 21-ročnú Lauru Onuškovú. Tá na prvom kastingu presvedčila celú päticu porotcov, ktorí sa jednohlasne zhodli na jej postupe. Laura sa tak zaradila do skupiny súťažiacich, ktorí s piatimi "áno" patrili k favoritom celej súťaže. „Laura, nepostupuješ. Končíš v tejto súťaži," oznámil stroho kráske Paľo a ako jedinú z pätice dievčat ju poslal domov. „Čože?", „Aký somár," znieslo sa okamžite na adresu Haberu spomedzi súťažiacich, ktorí ortieľ s napätím sledovali. „Mne to prišlo najlepšie z tých piatich, čo tam boli," pokračovali úvahy v pomyselnom publiku.

Laura Onušková bola z rozhodnutia poroty zaskočená a sklamaná. Zdroj: TV MARKÍZA

Čo bolo dôvodom Paľovho rozhodnutia, však nekompromisný kat neprezradil. Čo sa stalo, netuší ani Laura. „Bez vysvetlenia, proste nič som nedostala k tomu, ani mäkké F. Len tak, že nie, po tých piatich áno. Tak aj ja som mala veľké nádeje. Ľudia mi písali a gratuľovali a už proste nie je k čomu," priznala pred kamerou so slzami v očiach študentka krátko pred tým, ako vojenský objekt nadobro opustila.

S rozhodnutím poroty nesúhlasili ani ostatní súťažiaci, ktorí verdikt sledovali na veľkoplošnej obrazovke. Zdroj: TV MARKÍZA

Okrem nežnej Slovenky pri svojom druhom vystúpení pohorela aj ďalša z výrazných postavičiek kastingových kôl. Reč je o mladšom bratovi bývalého superstaristu Jána Bendiga, Marcelovi Bendigovi. Toho sa po dôkladnej porade porota rozhodla neposunúť do ďalšieho kola. „Si tu prvý, kto to vzdáva, skoro mám až pocit, že na to dlabeš," zhrnul jeho vystúpenie Leoš Mareš. V súťaži tak skončil a nepomohli mu ani známosti v podobe slávneho brata, či jednej z porotkýň Moniky Bagárovej, s ktorou sú dobrí priatelia.

Marcela Bendiga ovládla počas vystúpenia tréma. Zdroj: TV MARKÍZA

Na svoj ortieľ však čaká ešte množstvo súťažiacich, ktorí budú mať počas svojho vystúpenia jedinú šancu presvedčiť porotu o svojich kvalitách. Kto sa nakoniec v súťaži udrží a postúpi ďalej, to sa dozvieme už nasledujúcu nedeľu.

Za nedostatočnú snahu poslala porota Marcela Bendiga nekompromisne domov. Zdroj: TV MARKÍZA